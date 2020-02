V tendri na prevádzku trate Bratislava - Komárno predložil ponuku len RegioJet

V súťaži na prevádzku osobnej železničnej dopravy na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno predložila ponuku iba spoločnosť RegioJet, ktorej vlaky na tejto trase jazdia od roku 2012. Potvrdil to minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že ponuku v súčasnosti vyhodnocujú, v prípade, ak by nespĺňala podmienky, môžu ju vylúčiť a vyhlásiť súťaž nanovo.

Môžu predĺžiť zmluvu

„Dal som to na právne oddelenie, aby vyhodnotili, či dodané materiály od RegioJetu sú v poriadku. Pokiaľ tam bude nejaká nezrovnalosť medzi tendrom a ich ponukou, iná možnosť nie je, ako zrušiť tender,“ povedal minister dopravy.

Vlaky RegioJetu budú podľa ministra aj v takom prípade na trati ďalej premávať do výberu dopravcu. „Na základe európskej legislatívy máme možnosť ešte stále predĺžiť zmluvu o rok, alebo o dva roky s tým, kto jazdí na trati,“ uviedol Érsek.

Zmluva medzi ministerstvom dopravy a RegioJetom o zabezpečení osobnej vlakovej dopravy vo verejnom záujme na objednávku štátu medzi Bratislavou a Komárnom platí do konca tohto roka.

Vlaky budú premávať

Na základe súčasného tendra, vyhláseného vlani v októbri, mal dopravca zabezpečiť prevádzku vlakov na tejto trase pôvodne od 1. januára 2021, ministerstvo dopravy neskôr lehotu skrátilo na 13. decembra 2020, od začiatku platnosti budúceho grafikonu vlakovej dopravy.

„Vyhodnotenie a overenie splnenia jednotlivých súťažných podmienok bude záležitosťou len niekoľkých dní,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo dopravy s tým, že záujmom rezortu je čím skôr poznať výsledky súťaže.

„Cestujúcich zároveň ubezpečujeme, že doprava na tejto trati bude zabezpečená a vlaky budú na tejto trati ľudí prepravovať. V súčasnosti súťaž stále prebieha a preto sa k nej nebudeme bližšie vyjadrovať,“ dodalo ministerstvo.

Výhrady ku krátkym termínom

Podmienky účasti v súťaži z pôvodných piatich prihlásených splnili štyria dopravcovia. Ďalší traja okrem RegioJetu – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Arriva a Leo Express – agentúru SITA informovali, že ponuku nepodali pre výhrady najmä ku krátkym termínom na zabezpečenie vozidiel a na prípravu kvalifikovanej ponuky.

Zároveň žiadali terajšiu súťaž zrušiť a vyhlásiť novú tak, aby podmienky boli transparentné a nediskriminačné pre všetkých uchádzačov. RegioJet sa k tendru nechcel vyjadriť ani potvrdiť, či predložil ponuku.

Minister dopravy zareagoval, že zámerom liberalizácie osobnej vlakovej dopravy je zvýšiť kvalitu. „Dávali sme požiadavku, že najstaršie vlaky môžu byť dvadsaťročné, lebo je tam ešte klimatizácia. Musia byť poschodové vlaky, pretože na jednokoľajke sa už nedajú pridať ďalšie,“ povedal Érsek. Oznámenie o príprave tejto súťaže bolo podľa neho uverejnené už pred rokom a pol v európskom vestníku.

„A kto pristupuje zodpovedne k súťaži, tak vedel, že toto sa bude na Slovensku otvárať a musí byť na to pripravený,“ podotkol minister. Poznamenal, že nemôže ovplyvniť to, prečo nedali ponuku ďalší traja dopravcovia, ktorí splnili podmienky účasti, „Súťaž je postavená tak, že na tej trati chceme lepšiu kvalitu a treba, aby to dodávateľ zabezpečil,“ dodal Érsek.

Súťaž odporučili zrušiť

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) odporúčal súťaž tiež zrušiť z dôvodu, že ak ju ministerstvo dokončí, doprava na trati by sa zhoršila.

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR na rastúci záujem cestujúcich o vlakovú dopravu na Žitnom ostrove nereaguje pridaním nových vlakov, ale naopak, ich čiastočným rušením, predĺžením intervalov medzi spojmi a dokonca aj spomalením dopravy. Navrhovaný cestovný poriadok, ktorý je súčasťou súťaže, je podľa nás návratom o desať rokov späť, keď trať stagnovala a strácala cestujúcich,“ informoval v týždni riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Požiadavky na vysoký počet veľkokapacitných vlakových súprav a ich nejednoznačné a neštandardné požiadavky v kontexte krátkeho času na prípravu podľa IDH obmedzujú reálnu súťaž a počet záujemcov, ktorí sa do nej môžu zapojiť.

„Toto môže viesť k zbytočnému predražovaniu ponúk dopravcov (výšku dotácie) alebo v krajnom prípade k tomu, že súťaž vygeneruje len jedinú alebo žiadnu ponuku. Ďalšia súťaž tak skončí fiaskom,“ upozornil Cenký. Zle nastavený cestovný poriadok podľa neho zase zhorší každodenné cestovanie mnohým ľuďom.

„Ak chceme naozaj kvalitnú súťaž, odporúčame súčasnú súťaž zrušiť a opakovane ju vyhlásiť s novými špecifikáciami, ktoré zlepšia (nie zhoršia) dopravu na trati a zachovajú efektívnosť dopravy,“ uviedol Cenký.