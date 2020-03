V termináli Dobrá preložili prvý ucelený vlak z Číny, ktorý prišiel po hodvábnej ceste

Spoločnosť Bulk Transshipment Slovakia, a. s., (BTS) preložila v termináli Dobrá svoj prvý ucelený intermodálny vlak z Číny. BTS ako nový nájomca v Termináli kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá pri Čiernej nad Tisou to realizoval v spolupráci s vlastníkom terminálu štátnou Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) pre spoločnosť Metrans /Danubia/, a. s.

Začiatok intermodálnych prepráv

Ide o začiatok rozvoja intermodálnych prepráv na trasách novej hodvábnej cesty cez Ukrajinu a Slovensko. Ako BTS v utorok informoval, ide o významný krok k tomu, aby Slovensko mohlo konkurovať Poľsku a Maďarsku v získavaní prepravných zásielok z Číny.

Bulk Transshipment Slovakia je nájomcom terminálu v Dobrej od januára tohto roka na desať rokov s päťročnou opciou. „TKD Dobrá je už dvadsať rokov prevádzkou, ktorá len čaká na využitie svojho potenciálu. Z pozície akcionára Bulk Transshipment Slovakia máme cieľ tento potenciál nielen využiť, ale v prípade záujmu na trhu zabezpečiť aj jeho rozvoj,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti Budamar Logistics, a. s., a obchodný riaditeľ Budamar Group Ľubomír Loy.

Po obchodnej stránke bude po novom riaditeľom TKD Dobrá jej vlastník ZSSK CARGO spolu s väčšinovým akcionárom BTS Budamar Logistics.

„Terminál otvoríme pre všetkých operátorov na rozdiel od predchádzajúceho prenajímateľa – firmy TransContainer, ktorý ho využíval iba pre seba. Sme pripravení poskytovať služby terminálu všetkým doterajším zákazníkom a ponúkať ich aj pre nových,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Martin Vozár.

Prevádzka musí byť každodenná

Prekládka intermodálneho vlaku z Číny podľa BTS splnila očakávania, ako aj dohodnuté časové i kvalitatívne kritériá určené objednávateľom prepravy – Metrans. Spoločnosť poznamenala, že hovoriť o jednom vlaku vo vzťahu ku kapacitám a službám, ktoré má poskytovať TKD Dobrá, je málo.

„Je to verejný terminál, ktorý zabezpečuje nielen priamu prekládku, ale aj iné služby, ktoré mu z toho vyplývajú. Prevádzka terminálu musí byť každodenná,“ upozornil technický riaditeľ BTS Alojz Filipek.

Hlavným cieľom BTS pri termináli v Dobrej je zabezpečiť konkurencieschopné služby a v budúcnosti maximálne využiť jeho kapacity v rámci intermodálnych prepráv z Ázie do Európy a späť. Spoločnosť preto pripravuje viaceré prezentácie a zviditeľnenie terminálu na medzinárodne uznávaných fórach a výstavách, najbližšie na konferencii IRCF v Prahe a na výstave TransRussia v Moskve.

„Našou snahou je aktívnym prístupom na úrovni pracovných skupín rezortu dopravy pre podporu hodvábnej cesty, ako aj zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou napomáhať k reálnosti využitia potenciálu prekladiska v Dobrej a tým aj potenciálu Slovenska,“ vysvetlil Filipek.

Rozvoj východoslovenského regiónu

Pre možnosť plánovania rozvoja terminálu je podľa BTS jednoznačne potrebná aj podpora štátu, štátnej správy a samosprávy. Týka sa to aj od roku 1992 nedoriešeného otvorenia cestného hraničného priechodu medzi SR a Ukrajinou Čierna – Solomonovo, ktorý by bol podľa spoločnosti prínosom pre naplnenie možnosti prekladiska, ale aj impulzom pre ďalší rozvoj východoslovenského regiónu. BTS považuje za dôležité aj štátne investície do pridruženej cestnej a železničnej infraštruktúry.

„Jedine včasnými riešeniami budeme schopní konkurovať trasám cez Poľsko a Maďarsko a staneme sa zaujímavým tranzitným bodom nielen novej hodvábnej cesty,“ dodal Filipek.

Terminál v Dobrej môže zmanipulovať denne 430 TEU (ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky), čo znamená štyri a pol uceleného vlaku. V predchádzajúcom období terminál zmanipuloval priemerne 8,8 tis. TEU za rok, čo bolo 89 vlakov. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1 575 vlakov ročne.