V tuneli Čebrať zostáva preraziť už len posledných 150 metrov, práce budú pokračovať celú zimu

V tuneli Čebrať na stavbe liptovského úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová (okr. Ružomberok) je prerazených 3 480 metrov a zostáva preraziť posledných 150 metrov. Po získaní právoplatného stavebného povolenia stavbári začali práce aj na západnom portáli tunela.

Aktuálne sa ešte potrebujú dostať o päť metrov hlbšie, aby mohli pristúpiť k razeniu tunela zo západnej strany v decembri tohto roka, pričom práce budú pokračovať celú zimu. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) o tom informovala v utorok s tým, že tunel razia novou rakúskou metódou a postupne v niektorých častiach začínajú aj so sekundárnym ostením tunela.

Progres stavebných prác na úseku D1 Hubová – Ivachnová je podľa diaľničiarov razantný. „Realizujeme práce na výstavbe križovatky Hubová a zároveň sme obnovili práce na moste v katastri obce Hubová, kde z dôvodu zosuvu svahu bola stavebná činnosť na potrebný čas pozastavená. Pokračujeme v prácach na budovaní a stabilizácii mostných opôr, aby sme mohli dokončiť pravý most,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Unikátny projekt

Pravý most by mal byť hotový začiatkom budúceho roka, už existujúci ľavý most používajú ako prístupovú cestu. Všetky spomínané práce realizujú zo západnej strany od Hubovej.

„Aby sme vedeli zaistiť terén v okolí mostov proti zosuvu, do hĺbky 17 metrov zakladáme šachty z veľkopriemerových pilót, do ktorých sa následne založí budúci most,“ priblížila Žgravčáková. Šachty slúžia na to, aby rozrazili zeminu a vodu a most bude takto ochránený pred prípadným zosuvom.

„Ide o unikátny projekt, technologicky veľmi výnimočný a náročný,“ podotkla. Šachty sa nachádzajú z východnej strany stavby od Ivachnovej.

Tunel ušetrí motoristom niekoľko minút

Obchvat Ružomberka v dĺžke takmer 15 kilometrov po plánovanom dokončení do konca roka 2023 ušetrí motoristom aj viac ako 16 minút.

Diaľničný úsek mal byť pôvodne hotový ešte v roku 2017, pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel. To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny aktuálne na úrovni takmer 290 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020. Zhotoviteľom je česko-slovenské združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav – SK, a.s.