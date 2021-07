V Žilinskom kraji je v nevyhovujúcom a havarijnom stave približne pätina ciest II. a III. triedy

Takmer 250 kilometrov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Na základe vypracovanej analýzy o stave ciest II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK o tom informovala na dnešnom rokovaní krajského zastupiteľstva riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová. Podľa jej slov by krajská samospráva na okamžité uvedenie ciest do vyhovujúceho stavu potrebovala investovať minimálne 21 miliónov eur.

Analýzu vypracoval odbor dopravy Úradu ŽSK na základe pravidelných prehliadok zamestnancami Správy ciest ŽSK po zimnej údržbe.

„Stav ciest sa hodnotí piatimi stupňami od veľmi dobrého až po havarijný. Z viac ako 313 kilometrov ciest II. triedy je aktuálne v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave 57 kilometrov, z 1 103 kilometrov ciest III. triedy je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave 193 kilometrov,“ upozornila Tisoňová.

Analýza hodnotila aj stav mostných objektov. „ŽSK má vo vlastníctve 786 mostných objektov, ktoré sa hodnotia siedmimi stupňami od bezchybného po havarijný. V zlom stave je 114 mostov, vo veľmi zlom stave 63 mostov a most v Podbieli je zaradený do kategórie mostov v havarijnom stave,“ skonštatovala Tisoňová. Predbežné prepočty hovoria, že uvedenie mostov do dobrého stavu by krajskú samosprávu stálo minimálne 58 miliónov eur.