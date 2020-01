Väčšina autobusov SAD Zvolen v Banskobystrickom kraji končí, župa zvažuje aj žiadosť na súd

Väčšina prímestských autobusov v Banskobystrickom kraji nakoniec skutočne nebude od soboty premávať. Vyplynulo to po viac ako dvojhodinovom rokovaní vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD Zvolen) v piatok v sídle kraja v Banskej Bystrici.

Po stretnutí o tom informoval predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny s tým, že sa im už ozvali jednotlivé samosprávy, mestá a obce a uzatvárajú individuálne zmluvy s dopravcom.

Vzájomne neprijateľné požiadavky

„To čo navrhol BBSK nebolo pre nás prijateľné, a to čo sme navrhli my, nebolo prijateľné pre nich,“ uviedol predseda predstavenstva dopravcu s tým, že ich prvou požiadavkou bolo, aby sa predseda BBSK ospravedlnil zamestnancom SAD Zvolen, ktorí sa necítia byť vydieračmi.

Podľa jeho slov idú robiť maximum, aby informovali verejnosť o spojoch, ktoré budú jazdiť a ktoré nie. Aktuálne informácie chcú komunikovať ces webovú stránku.

„Nevieme si predstaviť, že by mohlo dôjsť k tejto situácii, lebo zároveň každý kto rozhodne o tom, že autobusy nevyjdú, musí zvážiť svoju vlastnú trestno-právnu zodpovednosť. V momente, keď dôjde k ohrozeniu života, alebo vzniknú ekonomické škody, tak tí, čo o tom rozhodnú, majú trestnoprávnu zodpovednosť,“ uviedol k možnosti, že od soboty nebudú jazdiť autobusy podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Predseda BBSK Ján Lunter potvrdil, že k dohode nedošlo. Pre kraj bola podľa jeho slov neprijateľná hlavne požiadavka podpísania ďalšieho dodatku k zmluve, ktorý by nenegoval dodatok číslo 9, pre ktorý župa s dopravcom vedie spor.

„Takáto ponuka na ďalší právny vzťah bola pre nás neprijateľná. Odsúhlasili sme však vyrovnanie za minulý rok oproti zálohovým platbám, a túto sumu ešte dnes uhrádzame. Bola tam aj požiadavka vyrovnať situáciu za rok 2018, kde ide o 1,65 mil. eur, ale táto závisí od rozhodnutia súdu z decembra a na to musíme počkať,“ uviedol predseda BBSK.

Tri hlavné kroky kraja

„Navrhli sme dopravcovi, aby sme rokovali o novej dvojročnej zmluve, ale pre druhú stranu toto bola neprijateľná požiadavka,“ doplnil podpredseda BBSK s tým, že ak nechcú porušovať zákon a obyvateľov kraja pripraviť o finančné zdroje, tak budú postupovať podľa troch hlavných krokov.

„V prvom kroku zvolávame bezpečnostnú radu kraja, ktorá bude rozhodovať o vážnosti stavu a zváži, či vyzve bezpečnostnú radu štátu, aby zasiahla a zabezpečila požiadavky a potreby obyvateľov,“ objasnil podpredseda župy s tým, že druhým krokom je žiadosť na súd o neodkladné opatrenie.

To má vyzvať dopravcu, aby nekonal v rozpore so záujmami obyvateľov, aby zabezpečil dopravnú obslužnosť tak, ako mu to vyplýva z dopravných licencií a dosiaľ neprávoplatného rozsudku a aby neohrozoval obyvateľov tohto kraja. „Veríme, že keď toto súd spraví, tak dopravca bude naďalej poskytovať tieto služby,“ doplnil.

„Tretí krok je vykonanie kontroly a ak nevyjde prvý autobus v zmysle jednostranného rozhodnutia dopravcu, tak urobíme rozhodnutie a nariadenie kraja, keď nariadime ako správny dopravný orgán dopravcovi, aby naďalej vykonával túto dopravu,“ dodal Ondrej Lunter a vyzval tiež premiéra a štát, aby obhajoval záujmy obyvateľov a ako minoritný vlastník SAD Zvolen (štát tu má prostredníctvom firmy MH Manažment 40 % akcií, pozn. SITA) dodržiaval zákonnosť.

„Budeme navrhovať čo najkratší termín rokovania v čo najkratšej dobe už za účasti štátu,“ doplnil vicežupan.

Reakcia na vlečúci sa spor

Vedenie SAD Zvolen vo štvrtok oznámilo, že od soboty 25. januára zastavuje premávku prímestských autobusových liniek v Banskobystrickom kraji. Rozhodnutie zastaviť premávku autobusov vzišlo podľa predsedu predstavenstva SAD Zvolen Adriána Polónyho z rokovania mimoriadneho predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktorému predchádzalo rokovanie s akcionármi SAD Zvolen.

Ide o reakciu na vlečúci sa spor a neplatenie záväzkov v požadovanej výške od BBSK. Požadované zálohy vo výške 34 mil. eur ročne sú takmer dvojnásobne vyššie ako pôvodne dohodnuté zálohové platby v septembri minulého roka a kraj ich odmieta v mesačných splátkach od januára 2020 platiť.

„Vyčíslenie odhadu predpokladanej straty v septembri vychádzalo z inej právnej situácie, na rozdiel od našej žiadosti z januára, ktorá reflektuje na aktuálnu situáciu a na zatiaľ neprávoplatný medzitýmny rozsudok Okresného súdu Zvolen,“ uviedol Polóny s tým, že v prípade, že je medzi nimi zmluva, tak je to 20 mil. eur a ak nie je, je to 34 mil. eur.

Celý spor sa vlečie od septembra 2018, kedy BBSK informovalo, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji.

Sporné dodatky bývalého vedenia

Predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami SAD Zvolen aj SAD Lučenec v dodatkoch o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie BBSK, bolo podľa právnej analýzy vedenia kraja v rozpore so zákonom, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Obidvaja dopravcovia aj na základe svojich právnych analýz trvali na platnosti dodatkov a garantovali dopravnú obslužnosť aj po 1. januári 2019.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode a uzavretiu dočasných krátkodobých zmlúv s dopravcami, tak sa vedenie BBSK rozhodlo spor o platnosť predĺženia zmlúv dodatkami s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec riešiť súdnou cestou. Kraj tiež garantoval, že do rozhodnutia súdu bude za vykonávanie dopravy platiť v zmysle spochybňovaných dodatkov.

V decembri minulého roka Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen aj SAD Lučenec s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom. Rozsudok do dnešného dňa nebol doručený BBSK a stále nenadobudol právoplatnosť.

Spoločnosť SAD Zvolen v súčasnosti zabezpečuje pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70 % územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.