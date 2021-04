Vallo nechcel v Bratislave iba zdražovať, úprava cestovného však pomôže znížiť stratu dopravného podniku

Úprava cien cestovného v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Bratislave má okrem iného znížiť stratu Dopravného podniku Bratislava (DPB). Primátor Matúš Vallo v utorok predstavil novú cenu ročného predplatného na MHD.

Tá od júla klesne z pôvodných 242,20 eura na 199 eur a má motivovať ľudí k vyššiemu využívaniu MHD po ustúpení pandémie COVID-19. Naopak, ceny jednorazových a krátkodobých cestovných lístkov sa od júla zvýšia, často využívaný 15-minútový lístok sa dokonca úplne zruší.

Ceny sa roky nemenili

Primátor ďalej skonštatoval, že ceny lístkov na MHD sa v Bratislave nemenili od roku 2015 a tak muselo mesto k tejto nepopulárnej zmene pristúpiť.

„Nechceli sme, aby to bolo iba o zdražení. Po zrušení 15-minútového lístka bude síce najlacnejší jednorazový lístok stáť o 20 centov viac, ročná električenka však bude výrazne lacnejšia, a to až o 65 eur,“ skonštatoval Vallo a dodal, že je to významná úspora pre tisícky obyvateľov, ktorí pravidelne cestujú MHD.

„Cena súčasného polhodinového jednorazového lístka sa nemení a ostáva na sume 90 centov. Alternatíva by nebola o nič príjemnejšia, znamenala by navýšenie ceny dnešného 15-minútového lístka skoro na úroveň dnešného polhodinového, ktorý by tak tiež musel zdražieť,“ uviedol Vallo na sociálnej sieti.

Za kratšiu cestu zaplatíte viac

„Úprava cestovného pomôže DPB znížiť prehlbujúcu sa stratu a zároveň v konečnom dôsledku komplexná zmena cenníka robí verejnú dopravu lacnejšiou pre tých, ktorí ju denne využívajú,“ odôvodnil dnes Vallo zmeny cien cestovného v bratislavskej MHD.

„Táto komplexná zmena je výsledkom dlhých rokovaní medzi mestom, Bratislavským samosprávnym krajom, integrovaným dopravným systémom kraja a ministerstvom dopravy. Skladba cenníka je zároveň kompromisom z pohľadu, kde ubrať a kde pridať,“ doplnil s tým, že nové ceny cestovného majú byť prínosom pre pravidelných cestujúcich MHD.

„Aby sme to ale mohli urobiť, tí, ktorí cestujú verejnou dopravou len občas a len na krátke vzdialenosti, zaplatia trochu viac,“ dodal.