Vallo: Obchvat D4R7 v Bratislave nemôžeme považovať za dokončený bez križovatky Prievoz

aktualizované 24. septembra, 14:49

Obchvat D4R7 v Bratislave nebudeme môcť považovať za ukončený, pokiaľ nebude dokončená mimoúrovňová križovatka Prievoz. Na sociálnej sieti to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo v súvislosti s postupným otváraním časti obchvatu Bratislavy počas nasledujúceho víkendu.

„Zhotoviteľ D4/R7 na začiatku týždňa oznámil, že v najbližších dňoch je pripravený postupne odovzdať do užívania väčšinu zostávajúcich úsekov obchvatu D4R7. Z nášho pohľadu je však kľúčové to, ako sa tieto autá rozptýlia v Bratislave, ako sa z novej R7 dostanú na jednotlivé smery a aký to bude mať dopad na vodičov, ktorí sa denne pohybujú po Bratislave,“ uviedol Vallo na margo postupného otvárania obchvatu.

Nefungujú niektoré zjazdy a prepojenia

Na štvrtkovom rokovaní so zhotoviteľom D4R7 a Prezídiom policajného zboru SR mesto žiadalo, aby v čase otvorenia nových úsekov R7 bola už hotová aj jej najdôležitejšia časť – mimoúrovňová križovatka Prievoz pod Prístavným mostom, takzvaný rondel.

„Práve tu sa má obrovské množstvo vozidiel z novej rýchlostnej cesty rozložiť do bratislavských ulíc a na existujúci obchvat D1,“ poznamenal Vallo s tým, že táto križovatka stále dokončená nie je a niektoré zjazdy a prepojenia – napríklad odbočenie z D1 od Senca na Bajkalskú ulicu, z Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky a priame prepojenie zo Slovnaftskej na Petržalku – stále nefungujú a do avizovaného nedeľného otvorenia obchvatu podľa všetkého ani fungovať nebudú.

Trpí križovatka Bajkalská/Prievozská

Zhotoviteľ už medzičasom informoval, že samotnú R7 nestíha spustiť spolu s novými úsekmi D4, ktoré sa majú spúšťať od nedele.

„Naďalej ale platí, že pred skorým otvorením chýbajúcich úsekov R7 navrhujeme uprednostniť skoré dokončenie a otvorenie všetkých vetiev križovatky Prievoz, aby sa Prístavný most a jeho okolie nestalo pre vodičov ešte väčšou nočnou morou, ako je dnes (24. september pozn. redakcie),“ upozornil primátor s tým, že spustenie nájazdov križovatky už aj tak výrazne mešká, čo spôsobuje všetkým motoristom aj obyvateľom mesta problémy.

„Trpí križovatka Bajkalská/Prievozská, ale napríklad aj Prístavná ulica z dôvodu uzavretého nájazdu z Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky. Otvorenie obchvatu a napojenie vysokokapacitnej R7 na nedokončený rondel môže situáciu ešte zhoršiť,“ dodal.

Náročný proces

D4R7 Construction a príslušné úrady sa vo štvrtok dohodli, že posledné úseky projektu D4R7 sa budú otvárať postupne, pretože organizácia dopravy v hlavnom meste je náročný proces.

„Preto môžeme potvrdiť, že v nedeľu 26. septembra ako prvý otvoríme 4,3 km dlhý úsek diaľnice D4 medzi križovatkami Bratislava – Petržalka a Bratislava – Juh (predtým známy ako Ketelec), ktorý zahŕňa Lužný most. Vzápätí pokračujeme viacerými ďalšími úkonmi, ktoré povedú k otvoreniu zostávajúcej časti rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkami Bratislava – Nivy a Bratislava – Juh a úseku D4 Bratislava – Jarovce a Bratislava – Petržalka pred záverom prvého októbrového týždňa,“ uviedol zhotoviteľ.

Dôvody otvárania vo fázach

Ako uviedol na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, dôvodom otvárania úsekov v niekoľkých fázach je podľa koncesionára zložitosť prípravy dopravného značenia a organizácie dopravy, nakoľko sa budú prepájať nové úseky diaľnice a rýchlostnej cesty s existujúcimi rýchlostnými komunikáciami (D1, D2, D4, R7).

Túto nedeľu preto otvorí koncesionár iba časť medzi mimoúrovňovými križovatkami Rusovce a Ketelec (4,3 km), ktorej súčasťou je aj trojkilometrový Lužný most cez Dunaj.

„Budúci víkend koncesionár sprístupní verejnosti aj časť D4 medzi mimoúrovňovými križovatkami Jarovce a Rusovce (2,2 km), spájajúci D4 a D2, ako aj časť R7 medzi mimoúrovňovými križovatkami Ketelec a Prievoz (6,5 km), spájajúci R7 a D1. Prvoradá je pritom z môjho pohľadu bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých,“ uviedol minister.