Vďaka novele verejného obstarávania bol ukončený tender a začiatok výstavby úseku R2 pri Košiciach (video)

K ukončeniu viac ako trojročného tendra a k začiatku výstavby časti úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany pomohla novela zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) to bolo možné v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, s ktorým potrebné zmeny pripravili. Spomínaná novela podľa neho pomáha urýchliť aj všetky ostatné eurofondové projekty, ktoré je potrebné dočerpať, preto ju označil za dôležitú.

Bol viac v nedohľadne

„Ešte v decembri hrozilo, že žiadny košický obchvat nebude. Vtedy bol viac v nedohľadne, ako v dohľadne,“ povedal minister na sociálnej sieti v súvislosti so začatím výstavby viac ako 14-kilometrového úseku juhovýchodného obchvatu Košíc na R2.

Aj keď podľa neho predtým na túto tému padli aj ostrejšie slová, boli použité ako prostriedok k cieľu, k nájdeniu riešenia.

„Nie som politik, resp. sa ním ešte stále necítim byť, ale som presvedčený, že iba politika spolupráce môže prinášať konkrétne riešenia pre našich občanov,“ myslí si Doležal.

Vyhlásenie súťaže

Minister pripomenul, že je už vyhlásená súťaž aj na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4. „Pokračujeme ďalej aj v prípade R4 Via Carpatia, pripravujeme formu PPP obstarávania,“ uviedol Doležal k plánovanej výstavbe R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom.

Pôjde o súčasť medzinárodnej trasy Via Carpatia od Baltského k Egejskému moru cez východné Slovensko. „Ak to bude o vzájomnej spolupráci, ako to bolo v prípade R2 v Košiciach, tak som presvedčený, že aj tieto projekty budú odsúdené na úspech,“ dodal Doležal.

Zmluva na výstavbu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) podpísala zmluvu na výstavbu úseku R2 pri Košiciach so skupinou spoločností Eurovia SK a Eurovia CS v polovici marca.

Zhotoviteľ sa zaviazal cestu vybudovať za tri roky za zmluvnú cenu 132,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie.

Juhovýchodný obchvat metropoly východného Slovenska prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Základný kameň stavby symbolicky poklepali v Košiciach začiatkom tohto týždňa. S prípravnými prácami na výstavbe sa už začalo vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí.