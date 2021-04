Vďaka uvoľneniu opatrení sa prímestské autobusy v Trnavskom kraji vracajú k štandardnému režimu

Prímestská autobusová doprava v Trnavskom kraji bude od pondelka 26. apríla zabezpečovaná podľa štandardných cestovných poriadkov. Končí sa tak terajší prázdninový režim, autobusy budú podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča opäť jazdiť ako počas obdobia školského vyučovania.

„Ukončením takzvaného prázdninového režimu sa vraciame do normálu, na aký sme boli zvyknutí v čase pred pandémiou. Trnavský samosprávny kraj sa na tom dohodol so svojimi tromi zmluvnými dopravcami v kontexte uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Pre cestujúcich aj naďalej platí povinnosť nosiť respirátor v interiéroch autobusov,“ povedal Viskupič.

So zlepšenou epidemiologickou situáciou sa žiaci a študenti vracajú do škôl a čoraz viac ľudí cestuje aj do práce „Rozhodli sme sa preto vyjsť v ústrety cestujúcej verejnosti a obnoviť štandardný režim fungovania prímestskej autobusovej dopravy na celom území Trnavského kraja,“ dodal Viskupič.

Prímestskú dopravu v Trnavskom kraji zabezpečujú traja zmluvní dopravcovia, ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica. Práve SKAND Skalica bude prechádzať na štandardný režim postupne, časť liniek bude ešte dočasne prevádzkovať v posilnenom prázdninovom režime.