Verejná osobná doprava potrebuje reformy, rast cien a zmeny cestovných poriadkov môžu byť jej súčasťou

Súčasťou diskusie o pripravovanej reforme verejnej osobnej dopravy môže byť aj udržateľnosť jej financovania a možné zvýšenie cestovného. Predpokladá to Arriva ako najväčší domáci prevádzkovateľ autobusovej dopravy vo verejnom záujme.

„Nejde len o nárast ceny pohonných hmôt či nákupnej ceny nových autobusov a vlakových súprav. Ceny cestovných lístkov sú dotované z daní a aby bola verejná doprava dlhodobo udržateľná, treba zvážiť úpravu cien smerom nahor,“ uviedol v súvislosti s chystaným zmenami vo verejnej osobnej doprave generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

Zvýšenie cien súvisí s vyššou kvalitou dopravy

„Bude to vyžadovať odvahu županov, resp. primátorov miest, ale dnešná úroveň poskytovaných služieb im to umožňuje,“ myslí si.

Podľa šéfa dopravnej skupiny zvýšenie cestovného by bolo prirodzené vzhľadom na výrazné zlepšenie kvality dopravy a vybavenosti dopravného systému za posledných desať rokov, pričom ceny sa menili minimálne. „Nie je našou zodpovednosťou, aby sme motivovali jednotlivých objednávateľov k tomu, aby zvyšovali alebo menili cenový výmer. Je to na nich,“ podotkol Ivan s tým, že niekde ceny verejnej dopravy zvyšovali a niekde je bezplatná.

Jeden lístok pre všetky druhy verejnej dopravy

Arriva víta a podporuje ciele a východiská pripravovaného návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý by mal vytvoriť základ pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou a mestskou hromadnou dopravou. Zároveň má určiť pravidlá a štandardy pre celú verejnú osobnú dopravu, pripraviť podmienky pre finančnú udržateľnosť služieb cestujúcim. Na jeden lístok by malo byť možné cestovať všetkými druhmi verejnej dopravy.

„Pri budovaní integrovanej dopravy na Slovensku chýbajú kritické súčasti celého systému, najmä jednotný tarifný systém a predaj cestovných lístkov, jednotné štandardy služby a cestovné poriadky, jednotná infraštruktúra, aby dopravcovia mohli poskytovať informácie cestujúcim a sebe navzájom,“ upozornil Ivan. Za veľmi dôležité považuje, aby boli do systémov integrované len funkčné riešenia.

„Každý integrovaný prevádzkovateľ, vrátane napríklad prevádzkovateľov bikesharingov, musí zodpovedať za to, aby jeho systém naozaj fungoval,“ podotkol.

Obyvatelia zmenili cestovné zvyky

Vzhľadom na integráciu verejnej dopravy a cestovných poriadkov považuje Arriva za dôležité zohľadniť výraznú zmenu vo zvykoch cestujúcich. „Pôsobíme v piatich krajoch Slovenska a vidíme, ako veľmi sa zmenil životný rytmus obyvateľov našej krajiny. So zmeneným životným rytmom treba zladiť cestovné poriadky,“ dodal generálny riaditeľ dopravcu Arriva na Slovensku László Ivan.

Tie by podľa neho mali odrážať fakt, že mnoho ľudí ráno cestuje do práce aj po ôsmej hodine a domov sa vracajú aj po piatej popoludní. Príprava návrhu zákona o verejnej osobnej doprave je súčasťou programu vlády aj Plánu obnovy a odolnosti, Ministerstvo dopravy a výstavby SR by malo predložiť návrh na pripomienkovanie v decembri.