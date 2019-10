Verejná súťaž na autobusového dopravcu pre Kysuce a Oravu nebude mať víťaza, kraj tender zrušil

Verejná súťaž na autobusového dopravcu v prímestskej autobusovej doprave pre regióny Kysuce a Orava na roky 2020 – 2021 nebude mať víťaza. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) súťaž zrušil po tom, čo Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako druhostupňový odvolací orgán dodnes nerozhodla o námietkach dvojice uchádzačov.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová označila konanie dopravcov, ktorým desaťročná zmluva vyprší 29. novembra, za úmyselnú obštrukciu. Ak nechceme nechať ľudí chodiť pešo, musíme postupovať inak, lebo by sme nestihli súťaž dokončiť, zdôvodnila zrušenie verejnej súťaže žilinská županka.

Dopravca súťaž napadol

Súťaž na autobusových dopravcov pripravoval ŽSK viac ako rok. Pôvodne malo ísť o výber dodávateľov na desaťročné obdobie, neskôr kraj aj z dôvodu časovej tiesne skrátil zmluvné obdobie na dva roky s ročnou opciou. Vypísanie krátkodobého tendra kritizovali aj niektorí poslanci zastupiteľstva ŽSK.

„Chcel by som vidieť toho samovraha z radov podnikateľov, ktorý by si kúpil 460 autobusov, zamestnal tisíc ľudí a prihlásil sa do súťaže na dva plus jeden rok,“ vyhlásil na nedávnom rokovaní zastupiteľstva ŽSK Igor Janckulík.

Z troch verejných súťaží pre tri rôzne regióny reálne hrozilo paralyzovanie prímestskej autobusovej dopravy v regiónoch Kysuce a Orava, pretože verejná súťaž je od marca blokovaná v dôsledku uplatnenia revíznych verejných postupov.

„Súťaž od začiatku napádal jeden z dopravcov, ktorý dopravu v kraji zabezpečuje dlhé roky i jeho sesterská firma. Súťaž sa snažili za každú cenu zdržať a pôsobili obzvlášť obštrukčne,“ skonštatovala županka Erika Jurinová.

Kontrolóri vraj postupovali promptne

O námietkach dopravcov rozhodol ešte 3. júna z pozície kontrolného orgánu Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v obšírnom stanovisku dal za pravdu krajskej samospráve.

Uchádzači sa však opäť odvolali a druhostupňový odvolací orgán, ktorým je Rada ÚVO, o ich odvolaniach dodnes nerozhodla napriek tomu, že zákon hovorí o 45-dňovej lehote.

Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková v reakcii pre agentúru SITA zdôraznila, že kontrolóri úradu postupovali promptne. „V konaní o námietkach, vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky, ako aj rozsah namietaných skutočností a spojenie konania o námietkach troch navrhovateľov do jedného spoločného konania, úrad vydal rozhodnutie, ktoré vzhľadom na právnu náročnosť vydal v zákonom stanovenej lehote, teda do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie. Voči tomuto rozhodnutiu však bolo podané odvolanie a prípad sa dostal na odvolací orgán – Radu úradu, v ktorej rozhodnutie závisí aj od hlasovania externých členov menovaných Vládou SR,“ uviedla na margo postupu ÚVO jeho hovorkyňa.

Župa musí konať

Keďže členovia Rady zatiaľ neprijali právoplatné rozhodnutie, podľa Zvončekovej nie je možné poskytnúť akékoľvek ďalšie vyjadrenie. „Predseda úradu Miroslav Hlivák má však na daný prípad od jeho začiatku ustálený právny názor, ktorý verejnosti ozrejmí hneď, ako mu to umožní právny stav veci,“ dodala hovorkyňa ÚVO.

„Celý proces na ÚVO trvá už viac ako pol roka. Keďže súčasným dopravcom končí zmluva už o necelé dva mesiace, konkrétne 29. novembra, župa musí konať, aby nedošlo k zastaveniu autobusovej dopravy v kraji. Ak nechceme nechať ľudí chodiť pešo, musíme postupovať inak, lebo by sme nestihli súťaž dokončiť,“ zdôvodnila zrušenie verejnej súťaže pre regióny Kysuce a Orava Jurinová.

Podľa nej bude ŽSK v najbližších dňoch postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Najpravdepodobnejším scenárom je vyjednávanie s viacerými dopravcami o zmluve v záujme fungovania autobusovej dopravy aj po 29. novembri.