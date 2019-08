Video: AeroMobil dostane čoskoro zelenú, bude môcť lietať po celej EÚ (rozhovor)

Slovenská spoločnosť vyvíjajúca lietajúce auto AeroMobil (AM) je prvým takýmto výrobcom, ktorý požiadal Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA) o typovú certifikáciu, ktorá už prebieha.

Po otestovaní vozidla a úspešnej certifikácii bude možné AM predávať na trhu. To, čo sme doteraz videli len v sci-fi filmoch ako Piaty Element sa možno stane skutočnosťou.

V dnešnej dobe, kedy sú cesty a dopravná infraštruktúra skutočne preplnené, by sme kľudne mohli povedať, že je priam žiadúce odľahčiť cestnú dopravu, zefektívniť cestovanie a zároveň šetriť čas.

Prinášame vám rozhovor priamo z hangáru, kde na lietajúcom prototype v Bratislave pracuje medzinárodný tím odborníkov. Na otázky nám odpovedal Jonathan Carrier, Viceprezident pre rozvoj spoločnosti.

Aké možné legislatívne prekážky by mohli brániť používaniu AeroMobilu?

Neobmedzuje nás žiadna legislatíva, pretože model 4.0 bol navrhnutý už v rámci existujúcej legislatívy a noriem. Nevidíme žiadne prekážky či obmedzenia týkajúce sa regulácie alebo legislatívy pokiaľ budeme vedieť preukázať, že spĺňame normy a špecifikácie, ktoré sú uvedené v regulačných rámcoch.

Certifikačný proces prebieha od decembra 2018 kedy sme podali prihlášku na Európsku agentúru pre bezpečnosť v letectve. V prípade, že bude táto certifikácia úspešne ukončená, bude možné AeroMobil používať v rámci celej Európy.

Európsky certifikát má ešte jednu výhodu. Je veľmi podobný s americkému. Takže vo chvíli keď bude vozidlo certifikované v Európe pod EASA, tak certifikácia v iných krajinách bude oveľa jednoduchšia a rýchlejšia vzhľadom k tomu, že regulačné rámce sú harmonizované.

Koľko bude stáť AeroMobil? Je predpoklad, že AM dosiahne dostupnú cenu, ktorá by mohla byť zaujímavá pre bežného občana či rodinu s priemerným platom?

Našou ambíciou je vyrobiť cenovo dostupné vozidlo, aj keď to prvé (4.0) bude v inej kategórii. Je našim cieľom pokračovať a vyrobiť vozidlo, ktoré bude skutočne dostupné ako aerotaxi. Netreba však rátať s tým, že cesta AeroMobilom bude taká lacná ako cesta autobusom, každopádne môže byť finančne zaujímavá.

Treba počítať s nákladmi na kúpu vozidla a jeho prevádzku, ktoré budú vyššie, ale porovnateľné s malými lietadlami.

Ale čo sa týka ceny pasažiera na kilometer, alebo využitia vozidla z pohľadu prepravených pasažierov na kilometer, tak tam začína byť aerotaxík veľmi výhodný a v budúcnosti vidíme, že sa môže stať reálnou alternatívou služieb, aké dnes používame na cestách typu Uber alebo Bolt. Podobným spôsobom budú môcť fungovať aerotaxíky.

Riešite aj sústavu dopravných pravidiel pre frekventovanú vzdušnú premávku jednotlivcov a v akej výške bude AeroMobil lietať?

AeroMobil bude lietať maximálne vo výške do 3 000 metrov. V súčasnosti tiež prebieha určitá reorganizácia vzdušného priestoru. Napríklad novovytvorený priestor „U-space“ bude slúžiť najmä na lietanie v nižšej úrovni vzdušného priestoru do 150 metrov.

Prioritne by mal slúžiť najmä na doručovanie poštových zásielok a tovaru lietajúcimi dronmi. Momentálne sa pripravuje legislatíva, ktorá by umožňovala takúto úroveň lietania. Pre zavedenie používania AeroMobilu do praxe nie je nevyhnutné meniť organizáciu vzdušného priestoru, môže využívať všetky priestory, kde sa dá lietať podľa vizuálnych letových pravidiel (VFR).

V štruktúre vzdušného priestoru, v tzv. triede G dokonca nevyžaduje ani povolenie od riadenia letovej prevádzky, poskytuje sa len letová informačná služba na vyžiadanie. V okolí medzinárodných letísk je štruktúra vzdušného priestoru komplikovanejšia.

Ide o riadené priestory, kde sa vyžaduje komunikácia s riadiacimi letovej prevádzky v rámci udržiavania bezpečných rozostupov počas letu, pri vzlete alebo pristávaní.

Aktuálna organizácia vzdušného priestoru je na veľmi dobrej úrovni a dá sa prirovnať k pravidlám cestnej premávky. Každá časť územia má nad sebou niekoľko typov vzdušného priestoru a piloti musia mať vedomosť o ich existencii a prípadnej aktivácii a deaktivácii.

V čom spočívajú výhody AeroMobilu a pre koho je určený?

V prvom rade si treba uvedomiť, že na začiatku bude do prevádzky zaradená limitovaná edícia 500 kusov AeroMobilu 4.0. Takýto spôsob prepravy umožní ľuďom veľkú úsporu času, keďže dokáže lietať a zároveň sa na ňom dá jazdiť.

Je použiteľný v zlom počasí, keďže môže jazdiť ako auto a v dobrom počasí lietať ako lietadlo. To dáva určitú úsporu času povedzme na trase do 700 kilometrov. Predpokladáme, že to osloví v prvom rade najmä obchodných cestujúcich alebo ľudí, ktorí vo veľkej miere využívajú limuzíny na letisko.

Dnes nevieme s určitosťou povedať, aká veľká táto skupina bude, keďže na trhu je AeroMobil jedinečným produktom, ale veríme že o tento spôsob prepravy od dverí k dverám bude záujem.

Viete odhadnúť, aká je kapacita slovenského neba?

Musím povedať, že z pohľadu AeroMobilu, my sa sústreďujeme na nový trh. Takže ani nevieme odhadnúť, aký veľký bude dopyt. Zatiaľ vieme, že potenciál nového trhu je dostatočne veľký, aby sme ho dokázali uspokojiť.

Akú spotrebu bude mať aeromobil?

Technické špecifikácie AeroMobilu, ako sú momentálne dizajnované a prepočítané plánujeme overiť v najbližších mesiacoch. Pre predstavu, vozidlo je dlhé 5,90 m. Rozpätie krídel je 8,6 m. Šírka vozidla je 2,25 m a výška je 1,5 m.

Hmotnosť vozidla v 960 kg v maximálnej vzletovej hmotnosti aj s pasažiermi a palivom. Spotreba záleží od toho ako sa bude vozidlo používať. Takže nie je možné uviesť jeden údaj.

Spotreba sa bude pohybovať v rámci jazdenia na ceste zhruba do 5 litrov paliva štandardne benzínu na 100 km, keďže používame hybridný pohon. Bude tam elektrický motor poháňaný generátorom, ktorým je spaľovací motor.

Ten istý spaľovací motor bude používaný aj počas letu. Spotreba bude 15-20 litrov na jednu letovú hodinu v štandardnej atmosfére. To znamená, že závisí od toho v akom pracovnom režime bude pracovať, aký bude výškový profil letu, aké bude zaťaženie vozidla . Dolet by mal byť ideálne do 750 kilometrov.

Aká dlhá je štartovacia dráha aeromobilu?

Pre AeroMobil 4.0 by mala postačovať dráha do 590 m na to, aby vzlietol do 15 metrovej výšky. Pracujeme ďalej na optimalizácii vzletovej dráhy, ale opäť musím upozorniť, že dĺžku vzletu ovplyvňujú poveternostné podmienky, zaťaženie lietadla, povrch dráhy a podobne.

Samozrejme, ako väčšina priemyslu, zaoberáme sa aj myšlienkou vertikálneho vzletu a pristátia, ktoré sme prepočítali pre viacero koncepčných dizajnov AeroMobilu 5.0. Bol predstavený jeden z návrhov, ale v súčasnosti pracujeme s viacerými variantami. Pristávacia alebo vzletová dráha pre vertikálny vzlet alebo pristátie však nebýva nikdy úplne kolmá.

Ako príklad uvediem vrtuľníky, tie takisto pristávajú a vzlietajú pod určitým uhlom, pretože vytvárajú vztlak pomocou listov vrtule, takže potrebujú určitý uhol na vzlet a pristátie. Znižuje to taktiež spotrebu energie pri takomto manévri.

Pri vertikálnom vzlete a pristáti je tiež potrebná určitá bezpečnostná zóna pre prerušený vzlet alebo núdzové pristátie. Vždy je potrebné rešpektovať legislatívu, ktorá jasne stanovuje pravidlá pre vstup do vzdušného priestoru.

Ako uvažuje spoločnosť nad infraštruktúrou, bude potrebné zriadiť nejaké špeciálne parkoviská?

Čo sa týka infraštruktúry, AeroMobil 4.0 plánuje využívať existujúcu infraštruktúru. Teda tisíce letiskových plôch, malých športových letísk a dráh, ktoré sú už dnes k dispozícii naprieč celou Európou. Letísk je skutočne veľmi veľa. Dokonca aj Slovensko má v tomto smere veľmi dobrú štruktúru športových a trávnatých letísk.

Čo sa týka heliportov, tak v súčasnosti nie sú veľmi optimalizované pre veľký objem cestujúcich. Čiže nie sú ani škálovateľné pre budúce AeroMobily, takže predpokladáme, že budú vznikať aj nové infraštruktúrne projekty pre integráciu aerotaxíkov.

Pravdepodobne sa budú integrovať aj s inými typmi dopravy, pretože je nevyhnutné vyriešiť prvý a posledný kilometer z domova alebo do kancelárie. To znamená, že treba vyriešiť prepravu určitého poštu osôb k lietajúcemu stroju a ďalej, či už na ceste domov alebo do práce.

Tu sa môže ukázať schopnosť AeroMobilu jazdiť aj po ceste ako kľúčová výhoda, pretože umožní absolvovať cestu bez zmeny vozidla.

Čo sa týka kapacity AeroMobilu 4.0 je plánovaný pre dvoch cestujúcich, s možným rošírením aj na viac sedadiel. Ďalší koncept, ktorý máme dnes v príprave je model 5.0 pripravený pre 4 cestujúcich, s tým, že jedno sedadlo sa uvoľní v prípade, že v budúcnosti nebude potrebný pilot. (Prítomnosť pilota je v súčasnosti podmienkou pri riadení lietadla.)

Pracujeme na optimalizácii tak, aby sme dokázali uniesť optimálny počet pasažierov vzhľadom k energii, ktorú potrebujeme na vzlet, pristátie a samotný let. To znamená, že je to vždy o rovnováhe medzi počtom pasažierov, motorizáciou, výkonom vozidla a vzdialenosťou.

Nachádzate sa už v produkčnej fáze? Je možné si vozidlo momentálne zakúpiť?

Sme stále vo fáze vývoja vozidla a jeho industrializácii. Vytvárame experimentálny prototyp, ktorý by mal lietať už koncom roka. Ale samozrejme vozidlo prezentujeme popritom na rôznych akciách, podujatiach a výstavách.

Záujemcovia si ho môžu predobjednať. To znamená, že človek, ktorý má záujem môže zložiť vratnú zálohu 2 000 eur a začneme s ním proces prispôsobovania vozidla.

Takže už dnes je možné si AeroMobil 4.0 objednať, zaradiť sa tak na čakací zoznam záujemcov. Naše predajné oddelenie komunikuje s každým potenciálnym zákazníkom o zmluve a špecifikácii jeho konkrétneho vozidla. Cena AeroMobilu 4.0 je stanovená na 1 200 000 EUR bez dane.

Akú máte výhodu oproti konkurencii na trhu?

Je to naša jasná cesta regulácie a certifikácie. Začali sme certifikačný proces ako jedni z prvých. Pokiaľ máme správne informácie, tak sme jediní s lietajúcim autom, ktoré sa certifikuje v rámci EASA v norme CS23.

Máme tiež dve základné odlišnosti. Máme technológiu Fly-Drive, ktorá umožňuje jazdiť po ceste a zároveň lietať. Čo nám dáva možnosť využiť vozidlo počas celej jeho cesty. To znamená, že už nemusíte prestupovať z taxíku do helikoptéry alebo z taxíku do lietadla a potom z lietadla povedzme na vlak alebo ďalší taxík.

Ste stále v jednom vozidle. Táto technológia umožňuje aj to, že vozidlo je použiteľné prakticky v každom počasí. Tento faktor zväčšuje váš dosah a zároveň šetrí čas. Použijem príklad. Ak máte ísť autom niekam 3 hodiny, letecky vám to aj s prestupmi medzi letiskami zaberie 2 hodiny, a to som optimista. AeroMobilom by vám to trvalo možno tretinu tohto času. Zvyšný čas tak môžete využiť pre seba.

Je ázijský trh viac otvorený a pripravený na príchod lietajúceho auta?

Singapur je lídrom v nových technológiách, aj čo sa týka letectva, už dnes tam testujú koridory pre doručovanie tovaru dronmi. Keď sa vrátime do Činy, tá má do veľkej miery uzavretý vzdušný priestor pre všeobecné letectvo.

Dala však záväzok, že postaví 500 nových letísk pre všeobecné letectvo a tento záväzok sa jej darí napĺňať. Dokonca vytvára aj ďalšie podmienky pre vzdušnú prepravu.

O rozvíjanie leteckej dopravy majú záujem aj iné krajiny Ázie, kde je veľká koncentrácia dopravy, dopravných zápch a nezvládnuteľné množstvá vozidiel. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sa ázijské krajiny tak intenzívne pozerajú smerom nahor.

Chcú totiž časť dopravy presunúť do vzduchu. Z pohľadu leteckej dopravy, je to hlavný trh v súčasnosti, kedy sa pozerajú po efektívnom a čistom spôsobe dopravy. Ale aj Stredný východ je z pohľadu jednotlivého zákazníka veľmi zaujímavý, najmä pre model AeroMobil 4.0. Vnímame ho ako silný trh.

Podporuje vás slovenská vláda vo vývoji lietajúceho auta?

Sme vďační za finančnú podporu od štátu vo forme grantu, ktorý sme získali pred 4 rokmi z projektu na podporu vedy a výskumu a tiež investíciu od Slovak Investment Holdingu.

Aj toto sú jedny z dôvodov prečo je AeroMobil jedna z najaktívnejších firiem v oblasti získavania patentov. AeroMobil získal v poslednom čase 16 patentov na rôzne komponenty, ktoré budú zakomponované do nového vozidla.

Ďalej firma pritiahla na Slovensko pracovať skúsených inžinierov z ôsmich krajín a viacerí slovenskí inžinieri sa kvôli AeroMobilu vrátili do krajiny.

Cítime silnú podporu verejnosti, možno aj preto, že pomáhame meniť obraz našej krajiny v zahraničí. Všade kde vozidlo prezentujeme, tak predstavujeme inováciu zo Slovenska. Umožňuje nám to reprezentovať krajinu, ako štát kde sa nielen automobily vyrábajú, ale sa aj vyvíja inovatívny produkt – celé vozidlo.

Ako vníma Aeromobil Dopravný úrad?

Na zavedie lietajúceho vozidla do praxe, sme sa opýtali aj Dopravného úradu Letiska M.R.Štefánika. Hovorkyňa úradu Eva Oravcová informovala, že Dopravný úrad momentálne nerieši nové organizačné zmeny vzdušného priestoru týkajúce sa zavedenia lietajúcich vozidiel.

Požiadavky, obmedzenia a podmienky využívania vzdušného priestoru budú pre Aeromobily rovnaké ako pre „klasické lietadlá“. Úrad taktiež potvrdil, že osoby, ktoré budú chcieť využívať lietajúce vozidlo, budú musieť byť držiteľmi pilotného preukazu.

Na otázku bezpečnosti týkajúcu sa pristávania aj na veľkých medzinárodných letiskách, úrad reagoval: „Aeromobil je konštruovaný tak, aby mohol vykonať let od vzletu po pristátie ako akýkoľvek iný letún (v skratke: motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s nepohyblivými nosnými plochami) a aj jeho výstroj a vybavenie musí byť v súlade s požiadavkami platnými pre prevádzku v príslušnej časti vzdušného priestoru alebo letiska.“