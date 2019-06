Video V Rači sa bude rekonštruovať električková trať

BRATISLAVA, 11. jún – V bratislavskej mestskej časti Rači sa bude rekonštruovať električková trať. S opravou sa začne už na jeseň.

Starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotovan informoval o plánovanej rekonštrukcii električkovej trate “račianskeho esíčka“ medzi zástavkami Detvianska – Čachtická. Stav trate na tomto úseku je v havarijnom stave už niekoľko rokov. Podlažie sa prepadáva, električky sa zasekávajú a nepríjemné zvuky pri prejazde vozňov znepríjemňujú život miestnym občanom.

S rekonštrukciou sa začne čoskoro

Starosta informoval, že rekonštrukcia trate bude pozostávať z kompletnej úpravy a opravy zvršku vrátanie podložia od križovatky Detvianská/Čachtická po zastávku Drevona.

Oprava je naplánovaná na október. Električky budú premávať po zástavku Detvianska, otáčanie električiek bude vyriešené výhybkou a nasadením obojsmerných električiek. Drotován taktiež uviedol, že súčasťou rekonštrukcie nie je naplánované vybudovanie protihlukovej steny.

Vybudovaním novej trate by sa malo zabrániť aj hlučnému škrípaniu pri prejazde električiek. „Výrazne sa zmení podložie, lôžko aj technické prevedenie, ktoré zníži hlučnosť,” uviedol Drotován. Po ukončení rekonštrukcie budú na tomto úseku premávať všetky typy električiek, tak ako doteraz.

Pre zlý stav koľajiska hrozilo celkové odstavenie električiek z a do Rače, čo by spôsobilo dopravný kolaps. Veľa ľudí prichádza zo smeru Pezinok, Modra či Slovenský Grob. V Rači odstavia svoje vozidlo a ďalej do centra mesta pokračujú električkou.

V súčastnosti je znížená rýchlosť na 10km/h

Zástavka Drevona bola vybudovaná v roku 1988 na veľkoplošných železobetónových paneloch BKV, ktorých plánovaná životnosť bola 30 rokov. Najkritickejším úsekom je približne 170 metrov dlhá oblúková sekcia od priecestia medzi nástupištiami zastávky Záhumenice, Drevona po bývalé obratisko Detvianska.

Počas premávky bola na tomto úseku postupne znižovaná rýchlosť. Z povôdných 40km/h na 10km/h v dôsledku prepadávania sa koľají, ktoré sú podmyté, výškovo nerovnomerné a zničené pre vysokú frekvenciu prejazdov nákladných vozidiel v súvislosti s výstavbou nových bytových domov.

Ako dlho bude rekonštrukcia trvať, s akým rozpočtom počíta hlavné mesto a ďalšie podrobné informácie budeme priebežne aktualizovať.