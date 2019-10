Video: Vodíkové auto počas jazdy čistí vzduch, má to však jeden zásadný háčik

Vodíkové autá síce nie sú žiadnou novinkou na trhu, v premávke ich však zahliadnete len sporadicky. Ich vysoká cena a nevybudovaná infraštruktúra, ich zatiaľ odsúvajú na druhú koľaj.

Nielen že sú drahšie ako autá so spaľovacím motorom, ich cena prevyšuje aj cenu elektrických či hybridných vozidiel.

Elektromobil vs. Vodíkové auto

Autá na vodíkové palivové články sú vo svojej podstate elektrické vozidlá. Poháňa ich elektrická energia vyprodukovaná priamo pod kapotou auta. V motore dochádza k chemickej reakcii vodíka a kyslíka, pri ktorej vzniká elektrická energia. Tá poháňa motor, teda aj samotné vozidlo. Jediným vedľajším produktom je voda a čistejší vzduch.

Na rozdiel od elektrického auta, nie je nutné ho nabíjať. Do vozidla s palivovým článkom sa tankuje vodík. Tento proces skôr pripomína niekoľkominútové tankovanie paliva do konvenčného vozidla. V porovnaní s nabíjaním elektromobilu, ktoré trvá v rozpätí od niekoľko desiatok minút až po niekoľko hodín, ide o obrovské ušetrenie času.

„Základnou výhodou vozidla s palivovým článkom je, že má nulové emisie a samotnou prevádzkou nijako nezaťažuje životné prostredie. Jediný rozdiel od elektrického auta, je teda len v čase dopĺňania zdroja energie,“ hovorí Martin Melkner, produktový špecialista z Hyundai.

Top témou s nástupom elektromobility je recyklácia batérií. V prípade vodíkového auta výrobcov čaká podobný problém. Namiesto batérií budú riešiť problém s recyklovaním palivového článku, ktorý bude treba po čase vymeniť. „Samozrejme sa prihliada na to, aby sa jednotlivé časti recyklovali. Takže určite to bude možné,“ povedal Melkner.

Je vodíkové vozidlo bezpečné?

Martin Melkner uviedol, že auto na vodíkový pohon je absolútne bezpečné. Zdôraznil, že pri skonštruovaní auta s palivovým článkom sa kladie veľký dôraz na zvýšenú bezpečnosť, keďže vodík je veľmi ľahký a vysoko výbušný plyn.

Aby sa predišlo prípadnému vznieteniu napríklad pri havárii, vodík v motore je zabezpečený v špeciálnych nádržiach, ktoré sú umiestnené tak, aby aj pri náraze nedošlo k ich poškodeniu.

Vodíkové auto čistí vzduch, ALE!

Samotná prevádzka vodíkového auta je ešte o niečo ekologickejšia ako prevádzka elektromobilu, pretože svojou jazdou zároveň čistí ovzdušie.

Motor vodíkového auta nasáva kyslík zo vzduchu potrebný na vygenerovanie elektrickej energie, ktorý prechádza trojstupňovou filtráciou. Výsledkom je zachytenie až 99,9 % ultra tenkých pevných častíc.

Zachytené sú aj škodlivé plyny ako oxidy dusíka a oxid siričitý. Do ovzdušia sa tak dostáva čistejší vzduch, ako ten, čo motor nasal. „Dalo by sa povedať, že v určitej možnej miere vozidlo čistí vzduch, takže je ekologickejšie,“ konštatuje Melkner.

Keďže je jediným produktom voda, profesora Jána Dusza zo Slovenskej akadémie vied sme sa opýtali, ako je možné, že počas jazdy sa čistí vzduch.

„Sčasti je to pravda. Auto má rad filtrov, cez ktoré prechádza vzduch. Podľa charakteru filtrov je možné, že sa na nich zachytia nečistoty vo forme častíc určitej veľkosti a vzduch určitého objemu sa tak prečistí. Pravdou je ale aj to, že tento vzduch sa ďalej výrazne ochudobňuje o kyslík, ktorý vo vzduchu potrebujeme. Takže čo z čistého vzduchu bez kyslíka?“ konštatuje profesor.

Záleží na zdrojoch získavania vodíka

Pri elektromobilite sa vyčísľuje zaťaženie životného prostredia s prihliadnutím na zdroje, s ktorých bola vyrobená elektrická energia.

Podobne sa zaťaženie hodnotí aj pri vodíkových autách, keďže sú viaceré spôsoby získavania vodíka. Niektoré sú viac ekologické, iné menej.

Kľúčovým zdrojom získavania vodíka by mohla byť práve voda. Na získaní vodíka z vody však už vedci intenzívne pracujú, takže sa dá predpokladať, že je to len otázka času, kedy sa im to podarí a automobilový priemysel zažije skutočný „bum“.

Vysoká cena môže odradiť aj boháčov

Momentálna cena vodíkového vozidla odráža dlhoročný vývoj a technológiu, rovnako aj ich jedinečnosť. V prevádzke a relatívne dostupné sú momentálne dve takéto vozidlá. Jedným je Toyota Mirai, tým druhým je Hyundai Nexo. Melkner uviedol, že čím viac sa takýchto áut predá, tým skôr bude cena za vozidlo klesať.

Ďalším z dôvodom prečo ľudia ešte stále neprejavujú veľký záujem o vodíkové auto je aj (NE)existujúca alebo len čiastočne vytvorená infraštruktúra, teda stanice, kde môžu motoristi načerpať vodík. Aj z tohto dôvodu platí, že autá na palivový článok, zatiaľ nie sú veľmi vyhľadávané.

Aj napriek tomu, že je na Slovensku možné zakúpiť si vozidlo na palivový článok, motoristi by si skôr spôsobili starosti. Najbližšia stanica s vodíkom je až vo Viedni.

Kedy by sme na Slovensku mohli natrafiť na stanicu s vodíkom je momentálne otázne. Melkner uviedol, že táto vec je predmetom diskusie medzi Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS) a Ministerstvom hospodárstva SR.

Budú vodíkové autá obľúbenejšie ako elektromobily?

„Momentálne sa ocitáme na križovatke, kde sa rozhoduje akým smerom sa bude mobilita ľudí uberať. A vodík ako zdroj energie je jedna z možností do budúcnosti. Nevieme to dnes povedať s určitosťou, keďže nemáme vešteckú guľu. Ale je to jedna z možností akým by sa mobilita mohla uberať,“ dodal na záver Melkner.