Viete ako dlho sa môžu používať pneumatiky? Väčšina slovenských motoristov ich mení príliš skoro

Takmer dve tretiny slovenských motoristov nevedia, ako dlho môžu používať pneumatiky. Viac ako polovica by dala zlikvidovať už trojročné či päťročné obutie na svoje auto. Vodičom nie je jasné ani to, čo sa vlastne nazýva novou pneumatikou. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Apollo Vredestein.

Pochváliť ich naopak treba za to, že svoje pneumatiky dobre uskladňujú a pravidelne merajú ich tlak. „Zaujímavým faktom je, že 11 % z nich jazdí bez rezervy a 26 % sa spolieha iba na dojazdovú pneumatiku,“ preukázal ďalej prieskum.

Životnosť pneumatík je 10 rokov

Odborníci v gumárenskom priemysle sa zhodujú, že životnosť pneumatík je 10 rokov. Zároveň je veľmi dôležité, aby sa pneumatiky, ktoré ešte neboli namontované, skladovali za predpísaných podmienok, aby zostali plne funkčné päť rokov od výroby.

„Je však potrebné dodať, že hoci zákon vyžaduje pre letné pneumatiky pre osobné automobily 1,6 mm hlboký dezén, pre bezpečné vedenie stopy, brzdenie a odvod vody je potrebná hĺbka dezénu minimálne 3 mm,“ zdôrazňuje expert Apollo Vredestein Mikuláš Benča.

Životnosti pneumatík po montáži pritom prospieva ich správne skladovanie mimo sezóny. S tým podľa výsledkov prieskumu Slováci problém nemajú – 85 % ich skladuje doma v interiéri alebo v pneuservise. Len 12 % z nich má gumy, na ktorých práve nejazdia, odložené vonku. Ďalším faktorom opotrebenia, ale aj bezpečnosti je správny tlak, ten podľa svojho vyjadrenia pravidelne, alebo aspoň pred dlhšou cestou, kontroluje takmer 90 % motoristov.

Sprej je vhodný iba na menšie prierazy

Nové modely automobilov už väčšinou nie sú sériovo vybavené rezervným kolesom. Aj to je dôvod, prečo 11 % slovenských motoristov vyráža na cesty iba s opravnou lepiacou súpravou v kufri.

Je však dôležité vedieť, že opravný sprej je vhodný iba na menšie prierazy, pri väčších poškodeniach je už nutné volať asistenčnú službu. Štvrtina vodičov sa spolieha aspoň na dojazdovú rezervu, ktorá umožňuje jazdu rýchlosťou maximálne 80 km/h.

Apollo Vredestein B.V. je súčasťou Apollo Tyres Ltd. Medzinárodný koncern vyvíja, vyrába a predáva pneumatiky pre motocykle, osobné automobily, úžitkové vozidlá, ako aj široký sortiment poľnohospodárskych a priemyselných pneumatík. Prieskum Apollo Vredestein sa uskutočnil medzi 19. septembrom a 4. októbrom tohto roku. Na otázky odpovedalo 2 200 slovenských motoristov.