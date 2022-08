Vinník nezaplatených pohľadávok na stavbe tunela Višňové je medzi subdodávateľmi, štát za to nemôže

Na stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové nie sú medzi subdodávateľmi vyplatené pohľadávky v objeme troch miliónov eur.

Problém medzi subdodávateľmi

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval v súvislosti so situáciou na najsledovanejšej domácej dopravnej stavbe. V tomto prípade podľa neho štát nezlyhal, problém s neuhradenými peniazmi mal vzniknúť asi vo štvrtom, či v piatom reťazci subdodávateľov.

Národná diaľničná spoločnosť a. s., (NDS) ako investor stavby podľa ministra zaplatila za práce hlavnému zhotoviteľovi zo spoločnosti Skanska SK, a. s., tá zaplatila svojmu subdodávateľovi a on svojmu.

Vinníkom spoločnosť Tubau

„Otázka je, či ten subdodávateľ zaplatil tým, ktorí najviac kričia. Podľa informácií, ktoré mám, je to spoločnosť Tubau,“ uviedol v stredu na sociálnej sieti Doležal. Táto spoločnosť by podľa neho mala byť zodpovedná za nezaplatené peniaze na stavbe.

„Štát nemôže za to, že niekde zlyhal obchodno-právny vzťah dvoch súkromných spoločností. Na druhej strane je to štátna zákazka, čiže by sme sa o to mali zaujímať. Preto som už vyzval NDS, aby zorganizovala už druhé stretnutie údajne poškodených ideálne aj s tým, ktorý svoje záväzky neplní,“ povedal Doležal s tým, nech si to tam povedia a pomenujú vinníka problému.

Štát nemôže za nikoho platiť

Poškodeným z diaľničnej stavby, ktorí v liste avizovali protesty aj pred ministerstvom, NDS či Skanskou, minister odkázal, že klopú na nesprávne dvere.

„Nemôžeme zaplatiť za niekoho. Na to máme súdy, aby tieto problémy riešili,“ podotkol Doležal. Podľa neho štát nemôže platiť dvakrát za to, že si niekto neplní záväzky.

Tým, čo nedostali zaplatené za svoju prácu, minister ponúkol právnu pomoc. Ohradil sa voči kritike, že za tento problém môže štát, označil to za brutálne zjednodušenie alebo klamstvo.

Problém je väčší

„Problém je niekde inde a treba to pomenovať,“ upozornil minister dopravy.

Problém je podľa šéfa rezortu väčší ako nezaplatené pohľadávky za tri milióny eur na spomínanej stavbe.

„Z pohľadu živnostníkov a subdodávateľov sú to obrovské peniaze. Z pohľadu celej stavby je to možno jedno percento, ani to nie, čiže preto to nebude mať vplyv na dostavbu tunela Višňové,“ myslí si Doležal.

V rovnakej majetkovej štruktúre ako je spoločnosť Tubau sú aj Cestné stavby Liptovský Mikuláš a spoločnosť Zeda ako nástupník, ktorý kúpil časť tejto spoločnosti.

„Máme s nimi problém na stavbách Slovenskej správy ciest. S touto spoločnosťou majú problémy aj samosprávy, nenastupuje na stavby napriek tomu, že ich vysúťažila, nemá schopnosť zaplatiť zábezpeku,“ prezradil Doležal.

Niečo nie je v poriadku

Ako príklad spomenul stavbu mosta v obci Radoľa, kde vyhrali súťaž, ale neposkytli súčinnosť pre uzavretie zmluvy. Podobný problém sa podľa ministra ukazuje v Kežmarku, kde je už postavená obchádzková trasa a má sa rekonštruovať kľúčový most na ceste prvej triedy.

„Vyzerá to tak, že nástupnícka spoločnosť nevie zložiť zábezpeku, nevie poskytnúť súčinnosť. Evidentne v celej vlastníckej štruktúre nie je niečo v poriadku, asi tam chýbajú peniaze,“ dodal Doležal s tým, že aj oni sú poškodení v projektoch.