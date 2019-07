Vlakom alebo autom? Všetko má svoje pre a proti!

Letné prázdniny sú ideálne na cestovanie a spoznávanie krás Slovenska. Aký druh dopravy si však zvoliť, je často krát veľká dilema. Rovnako ako verejná, má aj individuálna doprava svoje pre a proti.

Na základe výpočtov redakcia nasadoprava.sk došla k záveru, že hromadná doprava je síce ekologickejšia, no v prípade, že cestuje viac ako jedna osoba, z finančného hľadiska sa viac oplatí ísť autom. Dalo by sa povedať, že človek je svojim spôsobom slobodnejší, nemá starosti s batožinou a nie je ohraničený časom. Na druhej strane, v prípade dopravnej nehody alebo v piatky, sa môže cesta predĺžiť aj o niekoľko desiatok minút.

Pri uprednostnení hromadnej dopravy, obzvlášť pri nevyhnutných prestupoch, si cestujúci musí strážiť každú jednu minútu. Čo v prípade neočakávaných okolností, dokáže poriadne znepríjemniť cestovanie.

Či už na dlhé alebo krátke trasy patrí vlaková doprava medzi tie najpohodlnejšie. Oproti tej autobusovej, nie je obmedzovaná dopravnými kolónami a preplnenými cestami. V tejto súvislosti sme sa rozhodli osloviť Železničnú spoločnosť Slovenska a.s. (ZSSK), ktorá naše závery, že individuálna doprava je spravidla lacnejšia nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Cena pohonných hmôt vs. lístky na vlak

Na modelovej situácii dvaja dospelí a dve deti cestujúci z Bratislavy do Štrby, sme porovnali náklady na pohonné hmoty a lístky na vlak. Jednosmerná cesta autom vyšla približne 30 až 35 eur. Cena jednosmerného lístka spoločnosťou Intercity pre dospelú osobu, a to iba do Popradu je 20,10 eur.

Aj v prípade, že sme zvolili lacnejšiu alternatívu, cestovanie bežným rýchlikom, nás cesta vyjde 14,20 eura. V konečnom dôsledku sa cena do Štrby vyšplhala, na 15,20 eura. Cesta vlakom pritom zaberie 4 hodiny a 18 minút. Cesta autom trvá približne 3,5 až 4 hodiny.

K obdobnému záveru sme dospeli aj v prípade cestovania na kratšie vzdialenosti. Napríklad ak sa rodina vyberie z hlavného mesta do neďalekej obce Malých Levár. Tu je situácia obdobná. Cestujúcich čaká na 48 kilometrove trase prestup z vlaku vo Veľkých Levároch na autobus, ktorý ich prepraví do Malých Levár.

Ak má vlak dlhšie meškanie, môže sa stať, že si cestujúci alebo rodina budú musieť počkať hodinu na ďalší spoj. Cena za pohonné hmoty v prípade použitia auta sa môžu pohybovať od 3,5 do cca 5,5 eura jednosmerne.

Dospelá osoba zaplatí za lístok na vlak 2,18 eura a za autobus ďalších 0,70 eura. Pri ideálnych podmienkach zaberie cesta vlakom a autobusom približne 50 minút až 1 hodinu. Cesta autom trvá 35 až 40 minút.

Železnice obhajujú výhodnosť verejnej dopravy

ZSSK tvrdí, že pri dnešnom nastavení cenníka, je možnosť využiť hneď viacero zliav, či dokonca možnosť bezplatného cestovania detí a mládeže.

„V každom prípade Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka množstvo zliav a výhodných ponúk prakticky pre všetky vekové kategórie, vrátane skupinových zliav či výhodnejšieho cestovania do zahraničia,“ uviedol Tomáš Kováč, hovorca ZSSK.

ZSSK ponúka bezplatné cestovanie deťom, študentom a seniorom

Železničná spoločnosť zároveň prízvukuje neodškriepiteľné výhody cestovania vlakom ako je efektívnejšie využitie času na oddych, ponuka občerstvenia v reštauračnom vozni či neobmedzený prístup na toalety.

Hovorca taktiež informoval, že ZSSK v súčasnosti neplánujú robiť žiadne zmeny cenníka. Doprava je vykonávaná na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. „Radi by sme zdôraznili, že s výnimkou cenníka pre IC vlaky (ktoré sú vedené na komerčné riziko ZSSK), sa cenník napriek vývoju cien pohonných hmôt, energií či nárastu platov zamestnancov nemenil od roku 2011,“ upozornil Lukáč.

ZSSK dáva do pozornosti, že bezplatné cestovanie môžu využívať viaceré skupiny obyvateľstva. Do tejto skupiny patria deti do 16 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, poberatelia dôchodkov do 62 rokov ako aj seniori od 62 rokov.

Tí, ktorí necestujú zadarmo, môžu získať zľavy

Jedinou podmienkou cestovania zadarmo je registrácia na stránke ZSSK. „Bezplatná preprava je krokom v ústrety práve viacčlenným rodinám, pretože deti majú nárok na bezplatnú prepravu,“ konštatuje hovorca. Pre cestujúcich, ktorí nemajú nárok na cestovanie zdarma, pripravila ZSSK rôzne druhy zliav, čím chce vzbudiť väčší záujem o využívanie vlakovej dopravy u širokej verejnosti.

ZSSK považujú zavedenie bezplatného cestovania za obrovský impulz investícií do najekologickejšej formy dopravy po rokoch preferovania diaľnic.

„Okrem toho sa cestovanie vlakom priblížilo širokým skupinám obyvateľstva: mladí môžu študovať aj mimo svojho bydliska bez toho, aby finančne trpela rodina; dôchodcovia majú priestor pohodlne spoznávať našu krajinu. Našou snahou je aj to, aby dnešní študenti, ktorí zatiaľ cestujú vlakmi bezplatne, zostali pri tomto ekologickom spôsobe dopravy aj v budúcnosti,“ dodáva Kováč.

Zavedenie bezplatnej prepravy hodnotí hovorca veľmi pozitívne, vzhľadom na to, že sa zároveň zvýšil dopyt po miestenkách a po cestovaní 1. triedou, čo v konečnom dôsledku zvýšilo aj samotné tržby.