Vlakoví dopravcovia začnú súťažiť o cestujúcich na troch slovenských tratiach najskôr o rok, upozornil Doležal

Súťaže na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy na troch slovenských diaľkových trasách môžu byť vyhlásené najskôr v novembri 2023.

Teda najmenej rok po tom, čo oznámenia o príprave tendrov na výber dopravcov na linkách Bratislava – Žilina – Košice, Bratislava – Košice – Humenné (nočné spoje) a Bratislava – Hlohovec – Prievidza boli koncom októbra zverejnené vo vestníku Európskej únie.

Liberalizovať musia všetky trate

„Rok to musí byť v európskom vestníku a až následne môžeme vyhlásiť súťaž alebo obstarávanie na dopravcu na týchto tratiach,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Štát musí na základe európskeho nariadenia do roku 2030 liberalizovať osobnú železničnú dopravu na všetkých tratiach.

„Nehovorím, že do roku 2030 tu všade budú jazdiť súkromní dopravcovia, ale dovtedy to musíme vysúťažiť. V niektorých častiach môže vyhrať a mala by vyhrať aj Železničná spoločnosť Slovensko,“ uviedol Doležal.

Času by malo byť dosť

Podľa harmonogramu liberalizácie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme, teda na objednávku štátu (vláda ho vzala na vedomie v auguste tohto roka), dokumentácie pre tieto súťaže by mali byť pripravené predbežne do konca mája a júla budúceho roka.

Vybraní vlakoví dopravcovia by na spomínaných linkách podľa rezortu dopravy mali začať jazdiť v decembri 2026.

Mali by tak mať, v závislosti od trvania a priebehu tendrov, dosť času na prípravu. Plán liberalizácie pôvodne počítal s tým, že sa tak stane už koncom roka 2025.