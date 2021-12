Železnice majú nový grafikon, pribudli EC vlaky a zmeny sú aj na južnej trase z Bratislavy do Košíc

Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) podľa nového grafikonu najazdia 35,8 milióna kilometrov, čo je o dva milióny kilometrov viac ako v tomto roku a vôbec najviac od roku 2000. Nový cestovný poriadok vstúpi do platnosti v nedeľu 12. decembra, zavádza viacero zmien, vrátane lepšieho spojenia Košíc s Budapešťou.

Najekologickejšia forma dopravy

Ako informovalo v piatok Ministerstvo dopravy a výstavby SR, na novom grafikone vlakovej dopravy spolupracovalo s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), pričom vychádzali z analytických dát aj regionálnych potrieb.

„Železnice, ako najekologickejšia forma dopravy, sú jednoznačne budúcnosťou verejnej osobnej dopravy, na to, aby sa stali voľbou číslo jeden pre cestujúcich ale potrebujeme nielen moderné vlaky, ale aj kvalitnú infraštruktúru,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

„Ak to naozaj so železničnou dopravou a zlepšovaním služieb myslíme vážne, musíme do nej investovať viac peňazí aj zo štátneho rozpočtu,“ tvrdí minister.

Južná trasa Bratislava – Košice

Vo vnútroštátnej vlakovej doprave pocítia zmeny najmä cestujúci na južnej trase z Bratislavy do Košíc. Po novom už vlaky nebudú jazdiť po tejto trase priamo, ale samostatne na trasách Bratislava – Banská Bystrica a Zvolen – Košice. „Našim spoločným zámerom je neprenášať každodenné južné meškania medzi Palárikovom a Žarnovicou na cestujúcich medzi Zvolenom a Košicami,“ zdôvodnil zmenu predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.

O meškaniach či odrieknutých vlakoch národný vlakový dopravca informuje na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach tak, aby sa o tom cestujúci dozvedeli čo najskôr. V medzištátnej doprave sa podľa rezortu dopravy výrazne zlepší spojenie s Miškovcom a Budapešťou, namiesto doterajších dvoch párov EC vlakov ich bude premávať sedem. Medzi 6:01 a 18:01 pôjdu každé dve hodiny.

V ponuke naďalej zostáva aj turistická linka do rakúskych Álp. Vlaky na trase Bratislava (Petržalka) – Mürzzuschlag, premávajúce celoročne počas víkendov, zastavujú aj na zastávkach Semmering a Spital am Semmering, z ktorých je priamy prístup do lyžiarskych stredísk Stuhleck a Zauberberg.