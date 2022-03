Vodiči áut z Ukrajiny nebudú musieť platiť za elektronickú diaľničnú známku na Slovensku

Vodiči áut z Ukrajiny budú oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku. Vozidlá v rámci humanitárnych konvojov na pomoc nášmu východnému susedovi zas nemusia platiť mýtne poplatky za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest.

Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády minister doprav a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v súvislosti s prílevom utečencov pred vojnou na Ukrajine.

Nezaplatenie diaľničnej známky

Automobily s ukrajinským evidenčným číslom podľa ministra dopravy nemusia mať na Slovensku zaplatenú diaľničnú známku do skončenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prílevom utečencov pred vojnou z Ukrajiny.

„Takto sme to zatiaľ nastavili. Dotkne sa to možno aj Ukrajincov, ktorí sú tu a neutekajú, ale museli sme to na niečo stiahnuť. A to najlepšie, čo se vedeli, je ukrajinská ešpézetka,“ povedal Doležal.

Všetky autobusové alebo nákladné kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny podľa šéfa rezortu dopravy objednáva ministerstvo vnútra v súlade so zákonom o hospodárskej mobilizácii a sú preplácané všetky oprávnené náklady.

Ministerstvo dopravy koordinuje dopravu

„Ak niekto chce robiť dobrovoľnícku činnosť, nech sa páči a sme za to veľmi vďační. Ak organizujeme dopravu, tak je to v zmysle hospodárskej mobilizácie. Nevylučujem, že v rámci hospodárskej mobilizácie nie sú aj subjekty, ktoré spadajú pod UNAS,„ uviedol Doležal k výhradám Únie autodopravcov Slovenska k humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Ministerstvo dopravy sa v rámci pomoci utečencom z Ukrajiny koordinuje ich dopravu medzi hraničnými priechodmi a veľkokapacitnými centrami.

„Máme ambíciu byť hlavným koordinátorom poskytovania ubytovania. Bližšie sme informovali o informačnom systéme, ktorý sprostredkuváva prostredníctvom našich dobrovoľníkov alebo zamestnancov ubytovanie pre utečencov v štátnych a hotelových kapacitách,“ dodal Doležal.