Vodiči bratislavskej MHD budú štrajkovať v prvý školský deň

Vodiči Dopravného podniku Bratislava vstúpia v pondelok 2. septembra do výstražného štrajku. Oznámil to Predseda odborov Autošofér v DP Bratislava Jozef Hitka.

„Tento štrajk je pre nevyhovujúce pracovné podmienky vodičov a negarantované sociálne istoty zamestnancov DPB a.s.,“ informoval.

Na štrajk si odborári vybrali prvý školský deň po skončení letných prázdnin. Začne sa o 4:00 a skončí do 7:00. Samotnú dopravu do škôl by tak ovplyvniť nemal.

Verejnosť žiadajú o pochopenie

„Týmto sa ospravedlňujeme obyvateľom a návštevníkom Bratislavy za to, že mnohé spoje MHD nebudú premávať,“ uviedol Hitka. Zároveň verejnosť požiadal o pochopenie situácie vodičov.

„Uvedomujeme si, že sme financovaní z peňazí daňových poplatníkov, a preto chceme službu pre obyvateľov vykonávať zodpovedne a kvalitne. Ale náš zamestnávateľ, DPB a.s., nám to neumožňuje. Bojujeme aj za vás, za kvalitnejšie a kultúrnejšie cestovanie,“ uzavrel Hitka.