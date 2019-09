Vodiči budú mať počas Európskeho týždňa mobility v Košiciach MHD zadarmo

Vedenie mesta Košice a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK ) urobilo ústretový krok voči všetkým vodičom a vodičkám.

Počas Európskeho týždňa mobility v týždni od 16. do 22. septembra podporí DPMK myšlienku ochrany životného prostredia tým, že premiérovo umožní bezplatné cestovanie všetkým vodičom a vodičkám s platným vodičským preukazom.

Bezplatné cestovanie aj na nočných linkách

Zároveň všetci bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú vodičský preukaz, budú môcť v nedeľu 22. septembra na Svetový deň bez áut zadarmo cestovať MHD. Bezplatné cestovanie sa týka aj vozidiel nočných liniek. V tlačovej správe to uviedol magistrát mesta Košice.

Cieľom je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, čím by sa znížilo množstvo vypúšťaných emisií do ovzdušia a zlepšila sa jeho kvalita.

Mesto v spolupráci s DPMK, mestskou políciou, Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, Cyklokoalíciou Košice, Cyklistickou úniou v Košiciach a mnohými organizáciami, inštitúciami a podnikateľmi pripravilo na budúci týždeň bohatý program. Ten sa začína v pondelok súťažou pod názvom Kto skôr? a skončí sa v nedeľu Polmaratónskou cyklojazdou po trati Medzinárodného maratónu mieru.

Súťaž dopravných prostriedkov

DPMK už tradične chystá súťaž Kto skôr?, v ktorej si svoju rýchlosť zmerajú autobus, električka, auto, bicykel a kolobežka. Súťaž začne v pondelok 16. septembra ráno na zastávke Spoločenský pavilón, odkiaľ všetky dopravné prostriedky pôjdu na Námestie osloboditeľov. Úlohou všetkých súťažiacich je čo najskôr sa dostať do cieľa. Vyhodnotenie súťaže bude pri pomníkoch na Námestí osloboditeľov.

V nedeľu, 22. septembra je pre Košičanov pripravený program na Komenského ulici, ktorá bude od križovatky so Strojárenskou až po križovatku po Watsonovu ulicu v oboch smeroch úplne uzavretá pre akúkoľvek dopravu. Jedinou výnimkou bude historická električka, ktorá bude premávať po Komenského ulici v rámci kyvadlovej dopravy pre návštevníkov.

Trasa pelotónu zhodná s trasou maratóncov

Obľúbené nesúťažné cyklistické podujatie v Košiciach, ktoré je určené širokej verejnosti vrátane detí, bude dôstojnou bodkou za aktivitami Európskeho týždňa mobility. Spojitosť s Medzinárodným maratónom mieru symbolizuje trasa pelotónu zhodná s trasou maratóncov. Pôjde sa jeden neúplný maratónsky okruh s dĺžkou cca 19 km.

Do kampane Európskeho týždňa mobility sa každoročne zapája viacero samospráv z rôznych krajín, v roku 2018 to bolo celkom 2792 zaregistrovaných samospráv z 54 krajín. Na Slovensku sa v minulom roku do kampane pridalo spolu 54 miest a obcí.