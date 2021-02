Vodiči dostanú pokutu za neuhradenie diaľničnej známky aj po troch rokoch, novelu prerokujú v skrátenom konaní

Sankcionovanie prevádzkovateľov vozidiel, ktorí neuhradili elektronickú diaľničnú známku, by malo byť už čoskoro efektívnejšie. Umožniť to má návrh novely zákona o diaľničnej známke z dielne ministerstva dopravy, ktorý poslanci v rámci skráteného legislatívneho procesu posunuli v stredu do druhého čítania.

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov, odkedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení tejto povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Novela zákona o diaľničnej známke by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon o zlepšovaní podnikateľského prostredia zameraný na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 21. júla 2020 podľa rezortu dopravy výrazne zredukoval možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky.

V súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo je podľa rezortu pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní (správny poriadok) v praxi takmer nevykonateľné.