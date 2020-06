Vodiči obrňte sa trpezlivosťou na diaľnici D1, z dôvodu opráv vozovky vás čakajú viaceré obmedzenia

aktualizované 26. júna 17:46

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na viaceré plánované obmedzenia na diaľnici D1. Agentúru SITA o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru bratislavskej diaľničnej estakády Mierová – Senecká v kilometri 8 – 9. Obmedzenie z dôvodu oprávy vozovky platí od piatka 26. júna od 22:00 do pondelka 29. júna do 6:00.

Úsek medzi Trnavou a Hlohovcom

NDS zároveň čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku medzi križovatkami Trnava a Hlohovec v kilometri 53,300 – 56,500 od soboty 27. júna od 7:00 do nedele 11. októbra do 18:00.

Uskutoční sa tam výmena mostných záverov na diaľničnom moste cez Krupiansky potok. NDS informuje, že ich výmena sa uskutoční v štyroch etapách po jednotlivých jazdných pruhoch a doprava bude vedená v režime 3+1 pruh.

V prvej etape bude uzavretý pravý a odstavný jazdný pruh pravého jazdného pásu. Vo voľnom ľavom jazdnom pruhu bude vedená doprava v smere do Žiliny. V ľavom jazdnom páse budú vedené tri jazdné pruhy – dva v smere do Bratislavy a jeden v smere do Žiliny.

V druhej etape bude uzavretý ľavý jazdný pruh pravého jazdného pásu, v pravom jazdnom pruhu bude vedená doprava v smere do Žiliny. V ľavom jazdnom páse budú vedené tri jazdné pruhy – dva v smere do Bratislavy a jeden v smere do Žiliny.

V tretej etape bude uzavretý pravý a odstavný jazdný pruh ľavého jazdného pásu. Vo voľnom ľavom jazdnom pruhu bude vedená doprava v smere do Bratislavy. V pravom jazdnom páse budú vedené tri jazdné pruhy – dva v smere do Žiliny a jeden v smere do Bratislavy.

Vo štvrtej etape bude uzavretý ľavý jazdný pruh ľavého jazdného pásu, v pravom jazdnom pruhu bude vedená doprava v smere do Bratislavy. V pravom jazdnom páse budú vedené tri jazdné pruhy – dva v smere do Žiliny a jeden v smere do Bratislavy.

Liptovský Mikuláš – Východná

NDS tiež informuje motoristov o plánovaných dopravných obmedzeniach na diaľnici D1 v križovatkách Liptovský Mikuláš, Východná a v úseku pri Važci. Dôvodom je údržba vozovky.

Za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok bude doprava na D1 vo vybraných vetvách križovatky Liptovský Mikuláš obmedzená od pondelka 29. júna do nedele 5. júla.

Križovatka Východná bude prejazdná len v obmedzenom režime od soboty 4. júla do soboty 11. júla.

Od pondelka 13. júla do soboty 18. júla čakajú obmedzenia ľavý jazdný pás diaľnice v kilometri 304,900 – 303,700, kde bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Lučivná

Z dôvodu opravných prác čakajú dopravné obmedzenia vodičov aj na objektoch podjazdu Lučivná.

NDS diaľnicu D1 čiastočne uzavrie v úseku Važec – Mengusovce približne na úseku kilometrov 310,500 – 315,500.

Obmedzenie sa dotkne vodičov v sobotu 27. júna od 8:00 do 20:00 (ľavý jazdný pás) a v nedeľu 28. júna od 8:00 do 20:00 (pravý jazdný pás). Doprava povedie obchádzkovou trasou po ceste I/18 a III/3060.

Diaľnica medzi Bytčou a Žilinou

Motoristov čakajú cez víkend dopravné obmedzenia aj na diaľnici D1 medzi Bytčou a Žilinou.

Ako informovala krajská žilinská polícia na sociálnej sieti, 27. a 28. júna od 7:00 do 18:00 bude úplne uzavretý pravý jazdný pás diaľnice v smere Bytča – Žilina. Dôvodom uzávery je výstavba cestných portálov v okolí Hričovského Podhradia.

„Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením a povedie z diaľnice D1 zjazdom vratnej vetvy na Bytču po ceste II/507 cez cestu I/10 a ďalej po ceste I/61 v smere do Žiliny. Diaľnica D1 bude v smere od Žiliny do Bratislavy plne prejazdná,“ uviedla polícia.