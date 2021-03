Vodiči pozor, na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku na vás pred víkendom čakajú dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chystá pred víkendom 12-hodinovú uzáveru diaľnice D1 na diaľničnom moste Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok. Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, dôvodom sú búracie práce na ľavom diaľničnom moste v smere do Liptovského Mikuláša.

Uzávera je naplánovaná od 26. marca od 18:00 do 27. marca do 6:00. „Úplne uzavretá bude súčasne aj cesta II/537 vedúca pod mostným objektom. Jej uzávera potrvá od 26. marca od 6:00 do 28. marca do 6:00. Vzhľadom na neurčitý technický stav búranej mostnej konštrukcie môže byť v prípade vzniku nepredvídateľných okolností predĺžená uzávera dotknutých komunikácií až do nedele 28. marca do 23:59,“ konkretizovala Žgravčáková.

Doprava na diaľnici D1 bude presmerovaná na vetvy diaľničnej križovatky Liptovský Hrádok.

„Obchádzková trasa pre cestu II/537 bude vedená po ceste III/2358 od Liptovského Hrádku cez Liptovskú Kokavu až do obce Pribylina. Pre nákladnú dopravu bude obchádzková trasa vedená od mesta Liptovský Hrádok po ceste I/18 cez obec Hybe až do Tatranskej Štrby. Pokračovať bude po ceste II/538 do križovatky ciest II/537 a II/538 pod Štrbským Plesom. Následne povedie cestou II/537 k cieľom Pribylina a Vavrišovo, kde bude koniec obchádzky pre nákladné vozidlá. Rovnako bude vedená trasa obchádzky aj v opačnom smere,“ doplnila hovorkyňa NDS.