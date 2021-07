Na diaľnici D1 v úseku križovatiek Važec - Poprad sú dopravné obmedzenia

Na diaľnici D1 v úseku križovatiek Važec – Poprad, východ sú od 6. do 16. júla dopravné obmedzenia. Dôvodom je oprava vozovky. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Počas údržby vozovky D1 v križovatke Mengusovce je doprava vedená cez obchádzkové trasy pomocou zvislého dopravného značenia.

„Oprava bude spočívať v odfrézovaní pôvodných a položení nových vrstiev vozovky,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Národná diaľničná spoločnosť však na svojej internetovej stránke tiež upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia sa termíny ukončenia prác môžu predĺžiť.

Obmedzenie sa týka obdobia od 6. do 13. júla v ľavom jazdnom páse medzi 328,920 a 323,320 kilometrom a od 6. do 10. júla v ľavom pruhu medzi 311,171 a 310,387 kilometrom. Ďalej od 9. do 12. júla bude dopravné obmedzenie vo vnútornom pruhu medzi 308,750 až 309,800 kilometrom a od 13. do 16. júla budú opravovať vozovku na križovatke D1 Mengusovce.