Vodiči pozor, na diaľniciach D1 a D2 budú dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obmedzí premávku na diaľnici D2 v Bratislave na úseku križovatka Pečňa – Jarovce.

Obmedzenia budú trvať od 10. júla 22:00 do 13. júla 5:30. Následne tiež od 17. júla 22:00 do 20. júla do 5:30. Dôvodom obmedzení je údržba cesty v oboch jazdných pruhoch. Agentúru SITA o tom informovala Eva Žgravčáková z NDS.

„Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu. Údržba bude pozostávať z prefrézovania vozovky diaľnice a následného položenia emulzného mikrokoberca,” priblížila NDS.

Dlhodobé obmedzenie bude aj na diaľnici D1 pri Novom Meste nad Váhom na moste nad Rybnickým potokom od 11. júla 7:00 do 2. augusta 18:00. Dôvodom je oprava mostných záverov v oboch jazdných pruhoch.

„Mostné závery budeme opravovať súčasne v oboch jazdných pásoch po jednotlivých jazdných pruhoch. Práce budú realizované vždy v utorok, stredu a štvrtok. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu,” uvádza NDS.