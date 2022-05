Vodiči sa musia v Púchove pripraviť na dopravné obmedzenia, dôvodom je veľkoplošná oprava cesty

Takmer dva týždne potrvajú dopravné obmedzenia na ceste I/49 v Púchove. Dôvodom je veľkoplošná oprava cesty v úseku od križovatky s Komenského ulicou po kruhovú križovatku pri obchodnom dome Lidl. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Oprava cesty je naplánovaná od 2. do 15. mája. „Uvedený úsek cesty I/49 bude s obmedzeniami prejazdný iba v smere od Českej republiky do Púchova, v opačnom smere bude vyznačená obchádzková trasa po uliciach 1. mája, Gorazdova a Komenského, kde sa opätovne napojí na cestu I/49 v smere do Českej republiky,“ priblížila Kuzmová.

Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením a bude riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami, v exponovanom čase budú dopravu usmerňovať policajti.