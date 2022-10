Vodiči sa počas víkendu nevyhnú dopravným obmedzeniam v Bratislave, okrem viacerých hlavných ťahov bude uzavretý aj tunel Sitina

Bratislavská polícia na sociálnej sieti upozorňuje vodičov na dve dopravné uzávery, ktoré čakajú vodičov počas najbližšieho víkendu.

Výmena mostných záverov

Prvou je úplná uzávera diaľnice D1 v úseku Prístavného mosta v smere od Trnavy do Petržalky medzi križovatkami Bratislava-Prievoz a Bratislava-Petržalka (Dolnozemská cesta/ Einsteinova ulica). „Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov,“ konštatuje polícia. Uzávera bude od soboty 15. októbra 0:01 do nedele 16. októbra 24:00.

Doprava z ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere od Žiliny bude presmerovaná zjazdom pred Prístavným mostom do vetvy rýchlostnej cesty R7 a ďalej na vetvu ústiacu do Prístavnej ulice na most Apollo, odtiaľ na Einsteinovu cestu.

„Následne budú vozidlá pokračovať na diaľnicu D1 ku križovatke Pečňa, pričom v danom mieste budú mať motoristi možnosť zvoliť smer na D2 Brno, alebo na D2 smer Budapešť, Viedeň,“ dodáva polícia s tým, že možná je aj varianta pokračovať po diaľnici R7 smer Rakúsko a Maďarsko.

Uzávera tunela Sitina

Doprava na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7 bude vedená od dvoch okružných križovatiek pred výjazdom ku vetve na Prístavný most na Brno ďalej po rýchlostnej ceste R7 k Bajkalskej ulici po ceste I/61.

„Pred križovatkou s Prievozskou ulicou bude obchádzka viesť do vratnej vetvy späť na Bajkalskú a následne na vetvu na Prístavnú ulicu až ku križovatke Prístavná, Landererova, Košická, Most Apollo,“ doplnila polícia.

Polícia ďalej upozorňuje na úplnú uzáveru tunela Sitina v oboch smeroch v noci z piatka na sobotu 15. októbra a zo soboty na nedeľu 16. októbra v časoch od 22:00 do 10:00. Doprava bude presmerovaná na Lamačskú cestu a na Mlynskú dolinu.