Vodiči si budú môcť zakúpiť diaľničnú známku platnú 365 dní

aktualizované 8. októbra, 16:34

Novú, dodatočnú elektronickú diaľničnú známku s platnosťou celých 365 dní by mali začať predávať od februára 2020. Pribudne tak k súčasnej ročnej, mesačnej a desaťdňovej známke. Cena novej známky na 365 dní bude rovnaká ako v prípade ročnej známky, teda 50 eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) sa stotožnilo s návrhom poslankyne Národnej rady SR Irén Sárközy (Most-Híd), ktorá ho predloží v druhom čítaní k novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke na októbrovej schôdzi parlamentu. Jej návrh podporili v utorok v ústavnoprávnom výbore zástupcovia koalície aj opozície.

Opozičné návrhy by priniesli chaos

Vodiči si budú môcť vybrať dátum, kedy si 365-dňovú známku zakúpia. Poslankyňa za Most-Híd povedala, že opozičné návrhy na okamžité a úplné zrušenie klasickej ročnej známky neboli správne a priniesli by chaos.

„Preto som sa rozhodla iniciovať spolu s ministerstvom dopravy riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým,“ informovala v utorok Sárközy.

„Ľudia si nakupovali diaľničné nálepky v júli, auguste alebo septembri a platili do 31. januára. Ľudia pociťovali nespravodlivosť. Prichádzame ako prví s diaľničnými známkami, ktoré budú zavedené na technický rok,“ uviedla poslankyňa. Ak si teda niekto kúpi známku napríklad v júli, bude platiť nasledujúcich 365 dní a už nie do 31. januára.

Novú známku na 365 dní by mali využívať najmä motoristi, ktorí si kúpia auto v priebehu roka a chcú viac využívať diaľnice a rýchlostné cesty. Vodiči budú môcť naďalej využívať ročnú kalendárnu známku počas trinástich mesiacov s dátumom jej obnovenia.

Ročná diaľničná známka na príslušný rok platí do 31. januára nasledujúceho roka. Zavedenie ročnej známky s platnosťou 365 dní navrhovala viackrát v parlamente Strana Sloboda a Solidarita (SaS), ale poslanci za koalíciu, vrátane Mosta-Híd to nepodporili.

Upozornenie o konci platnosti

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) vyzval vodičov k zodpovednosti, aby pri nákupe novej známky vždy nechali na seba kontaktné údaje. „Iba tak môžu byť v budúcnosti automaticky upozornení, že sa im končí jej platnosť a pomôže im to vyhnúť sa pokute z nepozornosti,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek.

Ak dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté, poznamenal minister v súvislosti s návrhmi opozície na zavedenie známky s platnosťou 365 dní. „Nová známka bude platiť od februára preto, aby neboli medzi vodičmi zmätky. Keď si vodič kúpi známku elektronicky, čo je u nás možné tri roky, systém ho upozorní vopred cez sms alebo e-mailom o jej konci,“ poznamenal Érsek.

Zavedením novej známky bude podľa neho Národná diaľničná spoločnosť znášať finančné náklady. „Rozšírenie systému o technický rok stojí určité finančné prostriedky,“ podotkol minister. Známku na 365 dní podľa neho už majú v Bulharsku a Rumunsku.

Zmena cez iný zákon

Most-Híd chce presadiť túto zmenu v parlamente cez iný zákon a bez pripomienkového konania, to by bolo v prípade, keby návrh riadne predložil rezort dopravy.

„Chceli sme, aby táto zmena bola čím skôr účinná. Novelu som pripravovala v spolupráci s pánom ministrom. I keď je to novela iného zákona, ktorý má v gescii pani ministerka vnútra, ale postupujeme na základe dohody,“ odpovedala na otázku Sárközy. Minister uviedol, že bolo treba počkať na návrh opozície, ktorý bol v parlamente. „Preto sme trochu v časovej tiesni, pripravovali sme to skôr,“ dodal Érsek.

Od sprevádzkovania elektronickej diaľničnej známky si vyše polovica vodičov v tomto roku prvý raz kúpila známku elektronicky a nie na čerpadlách.

To je podľa rezortu dopravy jeden zo základných predpokladov, aby vodiči korektne vyplnili na seba kontaktné údaje a boli automaticky upozornení na blížiaci sa koniec jej platnosti.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.