Všetko ide podľa plánu, odmietajú diaľničiari tvrdenia a nedostavaní úseku diaľnice D1 do leta 2022

Výstavba úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v okolí Ružomberka pokračuje podľa harmonogramu a termín ukončenia výstavby v lete 2022 stále platí. Agentúru SITA o tom v stredu informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS).

Spoločnosť to uviedla v reakcii na vyjadrenie mesta Ružomberok, že vybudovanie tohto diaľničného úseku považuje za nereálne nielen v novom termíne do júna, ale ani do konca roka 2022. Mesto Ružomberok v stredu tiež informovalo, že spolu s dolnoliptovskými obcami sa odvolali voči čiastkovému územnému rozhodnutiu na stavebné objekty úseku D1, ktoré na návrh NDS vydal Okresný úrad v Žiline.

Vydané územné rozhodnutie označilo mesto za nezákonné pre vylúčenie zástupcov Hrboltovej, mestskej časti Ružomberka, z predchádzajúceho správneho konania. „NDS musí a vždy rešpektuje rozhodnutia orgánov štátnej správy, v tomto prípade príslušného Okresného úradu v Žiline. Za správnosť postupov zodpovedá okresný úrad ako správny orgán,“ uviedla Michalová.

Nepodstatné územné konanie

„NDS nemá pochybnosť o zákonnosti postupu Okresného úradu v Žiline, opak môže potvrdiť iba nadriadený orgán, respektíve súd. Treba zdôrazniť, že NDS dlhodobo spolupracuje so samosprávami dotknutých obcí,“ dodala hovorkyňa NDS.

Čiastkové územné rozhodnutie sa vzťahuje na jeden most a nerieši novú časť trasy diaľnice. „Vydané územné rozhodnutie považujeme za nezákonné. Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli podať odvolanie, je istota, že pri preskúmaní súdom by bolo územné rozhodnutie zrušené ako nezákonné,“ povedal poradca primátora Ružomberka pre dopravu a infraštruktúru Tomáš Mišovič.

Pri preskúmavaní konania správnych orgánov sa podľa neho posudzuje účel konania, v ich prípade vždy ide o ten istý účel – výstavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová. „Preto nezákonný postup v tomto čiastkovom a z pohľadu celej trasy nepodstatnom územnom konaní spôsobí zásadný problém aj v nasledujúcom územnom konaní,“ uviedol Mišovič.

Riziko zosuvu svahu nad trasou

Výstavba úseku D1 Hubová – Ivachnová, ktorý vytvorí obchvat Ružomberka, sa začala koncom roku 2013, do prevádzky mal byť odovzdaný pôvodne v lete 2017. Stavebné práce museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou pri západnom portáli tunela Čebrať.

Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnej trase by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice pre nepredvídané prírodné okolnosti si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Trasa úseku sa skrátila o 353 metrov na 14 919 metrov, dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži z pôvodných 2 026 na 3 600 metrov a počet mostov sa zníži z 22 na 19. Pôvodná zmluvná cena výstavby vzrástla z 227,26 mil. eur na 288,79 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zhotoviteľom stavby je Združenie Čebrať zložené zo spoločností OHL ŽS, a. s., Brno a Váhostav – SK, a. s. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a podmienkou ich využitia je, aby bol dokončený najneskôr do konca roka 2023.