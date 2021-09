Všetky charterové lety cestovných kancelárií z Košíc do prímorských dovolenkových destinácií boli do konca augusta vyťažené nad 90 percent, čo bolo rovnako ako pred pandémiou v roku 2019.

„Podľa aktuálneho charterového letového poriadku by mal posledný charterový let odletieť z Košíc do Antalye, a to 25. septembra,“ informovala agentúru SITA obchodná a marketingová manažérka Letiska Košice, a. s., Karolína Linhartová.