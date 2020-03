Všetky lety z Talianska sú zrušené, Slováci môžu pricestovať len osobnou dopravou, vlakom alebo autobusom

Slováci môžu pricestovať z Talianska osobnou dopravou, vlakom alebo autobusom. Všetky lety z tejto krajiny sú zrušené. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojej stránke.

Ľudia, ktorí boli v Taliansku a vrátili sa na Slovensko, musia telefonicky informovať svojho všeobecného lekára a stráviť 14 dní v karanténe.

Zrušené lety z Talianska

Všetky priame lety z Talianska na Slovensko, Česko a Rakúsko sú zrušené, možné je ešte letecky cestovať do Nemecka.

„Vlaky a autobusy v rámci Talianskej republiky premávajú bez obmedzenia. Autobusy, ktoré prevážajú turistov vracajúcich sa do vlasti, by sa nemali zastavovať a dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť, okrem nevyhnutných prípadov, napríklad zo zdravotných dôvodov,“ informuje MZV.

Individuálna preprava autom smerom na Slovensko je neobmedzená. Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú kontroly prichádzajúcich.

„Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa cudzinec zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej krajiny. Rakúska polícia môže skúmať, či motorové vozidlá majú plnú nádrž. Odporúčame, aby si občania doplnili stav pohonných hmôt pred príchodom na rakúsku hranicu,“ upozorňuje rezort diplomacie.

Povinná domáca karanténa

Na základe nariadenia bezpečnostnej rady štátu sa všetci Slováci, ktorí sa vracajú na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey až do odvolania musia sami umiestniť do povinnej domácej karantény minimálne na dobu 14 dní, a to vrátane osôb žijúcich v spoločnej v domácnosti a bezodkladne musia kontaktovať a informovať o návrate ošetrujúceho lekára telefonicky.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk,“ dodáva MZV.

Tranzit tovarov je povolený

V Taliansku neplatia obmedzenia týkajúce sa tranzitu tovarov a všetok tovar sa tak môže prepravovať na území štátu.

„Pohyb osôb vedúcich dopravný prostriedok je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Vodiči by nemali vystupovať z vozidla a mali by byť vybavení ochrannými zdravotníckymi pomôckami (masky, rukavice). Ak si vykladanie alebo nakladanie tovaru vyžaduje opustenie vozidla, je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 1 meter,“ apeluje ministerstvo.

Dopravcovia tiež musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia, musia byť vybavení dokumentáciou preukazujúcou dôvod dopravy či prepravy alebo čestným vyhlásením, v ktorom má byť uvedené odkiaľ, cez aké krajiny a kam smerujú a aký je dôvod cesty.

Sú tiež povinní podať vyhlásenie, že sú zamestnancami danej prepravnej spoločnosti a špecifikovať krajinu návratu. Vo vyhlásení tiež uvedú, že sú oboznámení s opatreniami, ktoré napomáhajú zamedzeniu šírenia vírusu.

Taliansko je „chráneným územím“

Taliansky predseda vlády Giuseppe Conte vyhlásil celé Taliansko za „chránené územie“ s platnosťou do 3. apríla.

Vydal nariadenie, ktoré na celom území zakazuje zhromažďovanie a premiestňovanie osôb, okrem pracovných povinností alebo zdravotných dôvodov.

Osoby s vyššou teplotou ako 37,5 stupňov a s dýchacími problémami nesmú vychádzať z domu či bytu. Zakázaný je aj pohyb mimo vlastného domova osobám, ktoré sú v karanténe.

Neumožňujú sa návštevy nemocníc, zakázané sú verejné a súkromné športové podujatia, zatvorené sú lyžiarske zariadenia, rušia sa všetky zhromaždenia typu športového, kultúrneho, náboženského, výstavného, filmového, divadelného, tanečné školy či herne.

Zatvárajú sa školy každého stupňa, nemožno organizovať školské výlety, náboženské zhromaždenia možno organizovať, len ak sa zabezpečí vzdialenosť medzi zúčastnenými osobami aspoň 1 meter, zatvárajú sa múzeá a galérie, rušia sa verejné konkurzy.

Od dnes 12. marca po dobu dvoch týždňov budú v Taliansku zatvorené reštaurácie, kaviarne a bary, povolený je len predaj potravín. Počas sobôt a nedieľ nemôžu byť otvorené nákupné centrá, pozastavujú sa technické kontroly áut, nemožno organizovať kongresy, schôdze, meetingy. V najnutnejšom režime budú fungovať banky, pošta a poisťovne.

Zákaz sa netýka lekární a predajní liekov, doplnkov stravy, bylín a kozmetiky. Porušenie uvedených zásad sa považuje za trestný čin.