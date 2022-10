Výber mýta bude pokračovať aj od začiatku budúceho roka, ubezpečujú diaľničiari

Prevádzka elektronického výberu mýta na Slovensku bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) pokračovať v nezmenenej podobe aj od začiatku budúceho roka. A to napriek tomu, že koncom tohto roka uplynie zmluva diaľničiarov so spoločnosťou SkyToll, a. s., o výbere mýta z roku 2009 a zatiaľ nevybrali dodávateľa nového národného mýtneho systému a súvisiacich služieb. Pokračovanie mýtneho systému umožní zavedenie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS).

Európsky štandard

„Výber mýta bude k 1. januáru 2023 pokračovať nezmeneným spôsobom prevádzky aktuálneho mýtneho systému,“ vyplýva z prezentácie o príprave zavedenia európskeho mýta. Cestní dopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony nebudú potrebovať žiadnu preregistráciu, naďalej budú platiť mýto tak ako doteraz. „Výsledkom implementácie funkcionality a procesu akreditácie poskytovateľov EETS bude v priebehu roka 2023 dostupná služba EETS,“ informoval vo štvrtok podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Jaroslav Ivančo na konferencii o cestnej doprave, ktorú v Šamoríne zorganizovalo Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Diaľničiari v rámci prípravy na zavedenie európskej mýtnej služby už v apríli tohto roka schválili dodatok k zmluve o mýte. Po fáze návrhu trvá od júna do októbra vývoj funkcionality a do novembra fáza vybudovania EETS. V novembri má byť akceptačné testovanie, ako aj testovanie poskytovateľov služby a jej nasadenie do produkčnej prevádzky. Fáza prevodu systému do správy NDS je v pláne v decembri.

V hre sú Eurowag a ITIS Holding

Podľa prezentácie o poskytovanie EETS na Slovensku požiadali českí prevádzkovatelia EuroWag a ITIS Holding (jeho súčasťou sú prevádzkovatelia mýtnych systémov v Česku a SR CzechToll a SkyToll), ako aj taliansky Telepass, nemeckí Toll4Europe, Tolltickets a francúzsky TotalEnergies. EETS dopĺňa, resp. rozširuje súčasné národné mýtne systémy o možnosť platby mýta jednou palubnou jednotkou na jednu zmluvu s jedným poskytovateľom služby naprieč viacerými krajinami Európy. Prevádzka európskeho mýta je podmienená permanentným prepojením systémov správcu výberu mýta a jeho poskytovateľa.

Služba EETS je zavedená vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Belgicku, Španielsku, Portugalsku, vo Švédsku, v Nórsku a Dánsku, neúplne v Nemecku, Rakúsku, Taliansku (vrátane ostrova Sardínia). Zavádza sa okrem SR v Poľsku, Slovinsku, Bulharsku, Grécku a na talianskej Sicílii.