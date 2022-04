Vyhodnocovanie tendra na výstavbu križovatky D1/D4 sa podľa Doležala blíži ku koncu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) finalizuje vyhodnotenie tendra na dokončenie križovatky, ktorá prepojí diaľnicu D1 s bratislavským obchvatom na D4.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval vo videu, v ktorom bilancoval svoje dva roky vo funkcii.

Cena nemá byť jediným kritériom

„Niektorí hovoria, že vyhodnocovanie trvá dlho. Táto súťaž ale nie je len o cene, to sa dá vyhodnotiť prvým pohľadom za päť minút. Ohodnocujeme aj technologické riešenia, ktoré boli ponúknuté,“ povedal minister dopravy.

„Dlhodobo nám verejnosť aj Útvar hodnoty za peniaze odporúčajú, aby cena nebola jediným kritériom, tak sme tú súťaž tak pripravili. V komisii, ktorá to vyhodnocuje, máme rôznych inžinierov a technických expertov, ktorí posudzujú jednotlivé technické riešenia,“ priblížil Doležal.

NDS nedávno informovala, že ukončenie vyhodnocovania ponúk v uvedenej súťaži odhaduje na koniec apríla.

„Komisia na vyhodnotenie ponúk usilovne pracuje, odhadujeme úspešné ukončenie vyhodnocovania na posledné dni mesiaca apríl,“ uviedli na sociálnej sieti diaľničiari.

Povoľovacie procesy sa skrátili

Ak neúspešní uchádzači nebudú vyhodnotenie namietať, následne sa môžu začať stavebné práce na rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina, vrátane výstavby jej prepojenia s D4.

Pôvodne sa odhadovalo, že by to malo trvať približne päť rokov, vďaka prijatiu novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave stavieb diaľnic a rýchlostných ciest by to malo byť výrazne menej.

„Tým, že sa nám podarilo presadiť túto novelu, skracujeme niektoré povoľovacie procesy. Dotkne sa to aj križovatky D1/D4 aj všetkých ďalších stavebných projektov. Budeme môcť urýchliť proces zmeny stavby pred dokončením či zmeny stavebného povolenia. Možnosť pre verejnosť odvolať sa však, samozrejme, zostáva zachovaná,“ dodal minister dopravy Andrej Doležal.

Ponuky na D1 otvárali v novembri

Predpokladaná cena stavebných prác na D1 pri Bratislave, plánovaných na tri a pol roka, bola vyše 127 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ponuky v súťaži predkladali a otvárali ešte vlani 13. decembra.

NDS odvtedy oficiálne nezverejnila, koľko uchádzačov predložilo ponuku a v akej výške. Podľa neoficiálnych informácií ponuku mali predložiť štyria uchádzači, najnižšiu cenu mala navrhnúť spoločnosť Doprastav, a. s.