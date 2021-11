Výnosy z výberu mýta v októbri presiahli 20 miliónov eur, oproti septembru vzrástli o viac ako štyri percentá

Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v októbri pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (NDS) 20,51 mil. eur. Od začiatku tohto roka získalo nárok na zľavu z ceny mýta 33 848 vozidiel, z nich 23 722 zo Slovenska.

Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 3,05 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,61 mil. eur, čo je 85,6 % z celkových zliav. Informoval o tom v pondelok manažér pre komunikačnú stratégiu a PR v SkyToll-e Anton Bódis.

Mýtna povinnosť

Prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou v októbri zaplatili za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 13,86 mil. eur, čo je oproti septembru viac o 4,3 %.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sa na mýte v uplynulom mesiaci vybralo 6,65 mil. eur, teda o 4 % viac ako v septembri. Na celkovej sume vybraného mýta mali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia podiel 47,4 %.

Elektronický systém

„Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 25. október so sumou 957 940 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo každý deň priemerne 39 048 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. V porovnaní so septembrom je to viac o 296 vozidiel denne,“ uviedol Bódis.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2021 zaregistrovaných 289 806 palubných jednotiek. Medzimesačne sa ich počet zvýšil o 1 792 kusov.

Z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia 75,2 %. „Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili na vymedzených úsekoch ciest 362 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 2 858 eur,“ dodal Bódis.