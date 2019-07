Vyrieši znížený vek nedostatok vodičov autobusov a kamiónov?

Návrh zákona o cestnej premávke, ktorý vláda schválila ešte v júni by mal umožniť sadnúť si za volant autobusov a nákladných vozidiel mladším vodičom. Návrh o znížení vekovej hranice pozitívne vnímajú najmä prepravné spoločností, ktoré evidujú nedostatok záujemcov o túto profesiu.

Ak návrh zákona prejde parlamentom, minimálny vek vodičov autobusov sa zníži zo súčasných 24 rokov na 21 rokov. Vodičom nákladných vozidiel by zákon umožnil vykonávať túto prax už 18 rokov, momentálne je minimálny vek stanovený na 21 rokov. Nasadoprava.sk sa opýtala na názor združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD.

Zákon môže prilákať mladých vodičov

Združenie oceňuje podporu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako aj Prezídia Policajného zboru. Doterajšie legislatívne nastavenie totiž posúvalo mladých a schopných ľudí do iných sektorov. „Máme tu vodičov, ktorí sú už v dôchodkovom veku a treba priniesť do tohto povolania mladých ľudí,“ konštatovala Martina Baumann, PR Manager & Spokesperson, ktorá v mediálnej komunikácii zastupuje ČESMAD.

„Schválenie návrhu vládou hodnotíme pozitívne, pretože o túto zmenu sa usilujeme už dlhší čas a vďaka nej môžeme prilákať do tohto povolania mladú generáciu a absolventov, ktorí končia stredné školy. Pozitívne tiež vnímame aj to, že tým by vznikol väčší priestor na zamestnávanie mladých Slovákov ako zamestnávanie cudzincov,“ uviedla Baumann.

Spoločnostiam chýbajú tisícky vodičov

Spoločnosti podnikajúce v oblasti nákladnej a autobusovej dopravy čelia dlhodobo výraznému nedostatku vodičov. Baumann taktiež informovala, že slovenskí dopravcovia by momentálne vedeli ponúknuť zamestnanie viac ako 2 500 vodičom nákladných vozidiel. Pričom toto číslo sa neustále rastie pre zvyšujúci sa priemerný vek vodičov.

Bezpečnostné riziko v doprave

Zníženie veku pre vnútroštátnu dopravu umožňuje aj európska legislatíva. „Vodiči nákladných vozidiel a aj autobusov sú profesionálne preškolení, musia prejsť odbornými školeniami, testami a tréningom. Zníženie veku vodičov netreba vnímať negatívne a verejnosť sa nemusí obávať toho, že by nám tu hrozilo väčšie nebezpečenstvo na cestách,“ reagovala Baumann na možné zvýšenie bezpečnostného rizika pre nižší vek vodičov.

Navýšenie vekovej hranice sa na Slovensku zaviedlo v roku 2013. Čo zapríčinilo odliv mladej generácie do zahraničia. Konkrétne v Českej republike, Poľsku či Nemecku nemajú stanovenú minimálnu vekovú hranicu a preto tam mladí ľudia odchádzajú za prácou. A neskôr, po dovŕšení vekovej hranice, ostávajú zväčša v zahraničí.

Podmienky získania vodičského oprávnenia sú prísne

Všetci vodiči sú povinní prejsť komplexnou a dôkladnou prípravou, ktorá zahŕňa dlhodobé školenia, psychologické testy ako aj rôzne tréningy v oblasti techniky jazdy či upevňovania nákladu. Zdôraznila, že v prípade, že ide o mladého vodiča, k vodičskému oprávneniu musí navyše absolvovať minimálne 280 hodín odbornej a praktickej prípravy.

Po skončení praktickej časti musí ešte zložiť písomnú skúšku. Tá pozostáva z 80 náročných otázok a zo štyroch tematických okruhov. Až v prípade, že je uchádzač úspešný v oboch častiach, môže byť vodičovi vydané osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačná karta vodiča. „Podmienky prijatia do zamestnania sú vždy nastavené tak, aby zamestnanci spĺňali tie najvyššie kritéria, čo sa týka aj bezpečnosti,“ dodala Baumann.

Motivačné platy aj tak nedorovnávajú zahraničie

Ďalším aspektom prečo je na Slovensku nedostatok profesionálnych vodičov sú aj mzdové podmienky. Aj napriek tomu, že sa platovo približujeme dopravcom v zahraničí, stále to nestačí. „Bohužiaľ daňovo – odvodový systém na Slovensku spôsobil, že za rovnakú základnú mzdu vodič s dvomi školopovinnými deťmi v Nemecku dostane v čistom na ruku o 24 % viac a v Českej republike dokonca až o 25,5 % viac,“ skonštatovala Baumann.

Pri získavaní nových zamestnancov sa slovenskí zamestnávatelia snažia motivovať vodičov rôzne. Sú ochotní preplatiť im vodičské oprávnenie, ktoré sa pohybuje v sume 2 000 eur, či náklady spojené s ďalšou kvalifikáciou.

Čo jedni vítajú, iní kritizujú

Opačný názor na novelu zákona majú práve Ústredný automotoklub SR a Únia autodopravcov Slovenska. Tí zníženie minimálneho veku pre získanie oprávnenia riadiť kamióny a autobusy považujú v kontexte zvýšenia počtu dopravných nehôd v poslednom období za extrémny a život ohrozujúci.

Odborník nečaká zvýšený záujem o toto povolanie

Na názor sme sa opýtali aj dopravného analytika Jána Bazovského. Ten uviedol, že zníženie vekovej hranice vodičom nákladných áut či autobusov nevníma pozitívne. Tvrdí, že vodičom vo všeobecnosti chýbajú dostatočné zručnosti a skúsenosti, aby mohli zodpovedne vykonávať toto povolanie.

Na druhej strane vyzdvihol súčasný trend, kedy dnešná mládež dospieva oveľa skôr, na čo reflektujú aj okolité krajiny. Tie nemajú stanovenú minimálnu vekovú hranicu na toto povolanie, pričom štatistiky taktiež nepreukázali, že by znížený vek profesionálnych vodičov výrazne znásobil nehodovosť.

Domnieva sa však, že toto opatrenie nezatraktívni povolanie vodiča v dôvodu slabého finančného ohodnotenia a skutočne náročných podmienok na získanie oprávnenia. Z tohto dôvodu si Bazovský nemyslí, že práve toto opatrenie vyrieši problém s nedostatkom vodičov.