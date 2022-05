Vysoké ceny materiálov pociťujú aj na stavbách diaľnic, stavbári by ich chceli premietnuť do zmlúv

Vplyv rastúcich cien stavebných materiálov sa prejavuje aj na stavbách úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (NDS) Vladimír Jacko priznal, že zhotovitelia sa zaujímajú o možnosti uzatvárania dodatkov k zmluvám a úhradu oprávnených nákladov na zvýšené náklady.

Z niektorých stavieb chcú odstúpiť

„Treba sa pozrieť aj do vlastných radov, každý. Keď v Slovenskej republike strihanie a stáčanie roxorov (betonárska oceľ) nezoženiete pod 150 eur na jednu tonu, v Maďarsku, a ten prieskum mám urobený, to urobia za 70 eur na jednu tonu,“ povedal v pondelok Jacko na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Pri objeme tritisíc ton to podľa neho predstavuje úsporu 250-tisíc eur.

„Takže kríza nás má učiť všetkých, aby sme hľadali vlastné opatrenia. Zároveň sa mi ťažko vníma, že na niektorých stavbách spoločnosti plánujú alebo chystajú oznámenie o odstúpení zo stavieb,“ poznamenal Jacko.

Ak nemenovaný koncern v prvom štvrťroku dosiahol medziročne vyšší čistý zisk o 20 percent, tak podľa neho nie je niečo v poriadku v tejto krajine. Tvrdí, že niekedy sú ceny enormne a neopodstatnene vysoké.

„Máme zákony, cez ktoré sa to dá odkontrolovať, za akú cenu a kedy to obchodníci nakúpili a v akom období a za akú cenu to predávajú,“ upozornil generálny riaditeľ NDS.

Vo výstavbe je osem projektov

Diaľničiari ako najväčší investor na Slovensku chcú stavať a hľadajú opatrenia aj vnútri spoločnosti na zvýšenie efektívnosti.

Jacko sa pozastavil nad tým, prečo musia stavať aj objekty, ktoré nie sú súčasťou sprejazdnenia diaľnic alebo rýchlostných ciest.

„Takto nikdy nedostaviame diaľničnú sieť na Slovensku,“ poznamenal s tým, že v Česku investujú do výstavby diaľnic podstatne viac prostriedkov.

Na Slovensku je podľa Jacka vo výstavbe osem projektov diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 89 kilometrov, vrátane troch náročných tunelov Čebrať, Višňové a Bikoš.