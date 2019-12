Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku nabrala vysoké tempo, tvrdí ministerstvo

Objem výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku nabral vysoké tempo. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) s tým, že v tomto roku bolo rozostavaných viac ako 150 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho v polovici decembra odovzdali do užívania úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach (15,5 kilometra). Ide o jediný diaľničný úsek sprevádzkovaný od roku 2017, vybudovali ho načas a bez vážnejších problémov.

„Pre porovnanie, do roku 1989 bolo postavených spolu 188 kilometrov. Zatiaľ sa iba v roku 2017 stavalo historicky viac kilometrov naraz. Súčasne prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na štyroch nových úsekoch s predpokladaným začiatkom v prvých mesiacoch roka 2020,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Päť nových úsekov

Počas pôsobenia ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) od septembra roku 2016 sa začala výstavba piatich nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, vrátane jedného privádzača v celkovej dĺžke 34 kilometrov.

Ide o úseky v pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) – D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,7 km), D1 Prešov, západ – Prešov, juh (7,9 km), prvá etapa severného obchvatu Prešova na R4 (4,3 km), R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5 km) a privádzač D1 Lietavská Lúčka – Žilina (2,6 km).

Vo výstavbe sú od rokov 2016, 2017 a 2019, do užívania ich majú odovzdať v rokoch 2020, 2021 a 2023. Celková zmluvná cena štyroch úsekov bez privádzača dosahuje 866 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ďalšie tri úseky D1 meškajú, dva pri Žiline a jeden v Liptove, sú rozostavané v celkovej dĺžke skoro 40 km od rokov 2013 a 2014, hotové by mali byť v rokoch 2020 až 2023. Zvyšných päť úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v dĺžke 59 km je vo výstavbe v rámci PPP projektu od roku 2016, odovzdať ich majú postupne v roku 2020 a neskôr.

Modernizácia ciest

„Podarilo sa obnoviť výstavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová, kde robíme všetko preto, aby práce napredovali podľa plánu,“ poznamenala Ducká. Tento úsek mal byť hotový v lete 2017, no pre zosuv a zmenu trasy, vrátane predĺženia tunela Čebrať, by mal byť ukončený až v lete 2022. Výstavba D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec pokračuje podľa harmonogramu, motoristi by ho mali začať využívať koncom roku 2020.

„Dva úseky D3 sme odovzdali do užívania v rokoch 2016 a 2017 – Svrčinovec – Skalité (12,3 km) a Žilina, Strážov – Žilina, Brodno (4,3 km). Na ďalších úsekoch D3 sa snažíme o akcelerovanie prípravy, ide o úseky Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Oščadnica – Čadca, Bukov,“ priblížila Ducká.

Pre urýchlenie výstavby je oddelená výstavba privádzača Kysucké Nové Mesto. Verejné obstarávania na výber zhotoviteľov týchto úsekov predpokladá rezort dopravy v priebehu rokov 2020 až 2022.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že sa podarilo rovnomerne zabezpečiť prípravu nových cestných úsekov a modernizáciu ciest I. triedy na celom Slovensku. „Sme presvedčení o tom, že nebyť často špekulatívnych námietok súťažiacich, vo výstavbe by sme mali už aj ďalšie úseky, napríklad, na R3 Tvrdošín – Nižná či na R2 Kriváň – Mýtna. Špekulatívne správanie stavebných spoločností má za dôsledok blokovanie výstavby nových úsekov,“ upozornila Ducká.