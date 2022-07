Výstavba diaľničného obchvatu Ružomberka na D1 bude pokračovať, podľa Jacka je potrebné dotiahnuť celkovú cenu diela (video)

Výstavba problematického diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať pri Ružomberku po pozastavení stavebných prác bude pokračovať v plnom rozsahu. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) sa na obnove ich intenzity dohodla so zhotoviteľom stavby.

Ako v pondelok informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko, o ostatných veciach budú diskutovať ešte do konca tohto roka. Zatiaľ sa nedohodli na konečnej cene päť rokov meškajúcej stavby diaľnice a nateraz platí termín dokončenia do konca roka 2023, pričom Združenie Čebrať ako zhotoviteľ podľa šéfa diaľničiarov nepožiadalo o predĺženie lehoty výstavby.

Nepredvídateľné skutočnosti

„Pri tejto stavbe sa vyskytli nepredvídateľné skutočnosti, ktoré otvorili debatu. Stavba pokračuje, ale nemáme dotiahnuté úplne konečné financovanie, čiže celkovú cenu diela,“ povedal Jacko. Podľa neho treba tieto veci ešte dotiahnuť, aby nepredvídateľné okolnosti, napríklad zosuvy, pomenovali aj finančne, pričom s tým súvisí aj dĺžka výstavby.

„Pracujeme s oficiálnym termínom dokončenia diela (december 2023), ako to máme zazmluvnené, lebo zhotoviteľ nás ešte nepožiadal o zmeny v dĺžke lehoty stavby. Akonáhle k takému rokovaniu alebo požiadavke dôjde, odborne to posúdime a určite budeme informovať,“ uviedol Jacko.

Stavba bude dokončená

So zhotoviteľom sa podľa neho dohodli na štandardnej intenzite prác na liptovskom úseku D1. „Boli zlé a horšie scenáre, nemuselo to dopadnúť dobre. Stavba bude dokončená,“ poznamenal šéf NDS. Do úvahy pripadala aj možnosť zastavenia výstavby a ukončenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

Práce na úseku pokračujú zatiaľ na objektoch, na ktorých je to možné. Výstavba diaľnice podľa diaľničiarov nie je financovaná z eurofondov. Z nich bola financovaná len prvá fáza projektu v rámci Operačného programu Doprava 2007 až 2013.

Zníženie intenzity prác

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina) podotkol, že stavebné práce na úseku sa nikdy nezastavili, len sa znížila ich intenzita.

„Vraciame sa do pôvodnej intenzity na objektoch, kde bola znížená. Stavba je financovaná aj bude dofinancovaná zo štátneho rozpočtu. Máme harmonogram výstavby cestnej siete, ktorý garantuje 0,8 percenta HDP na výstavbu ciest, a práve cez tento harmonogram vieme dofinancovať túto stavbu,“ doplnil Kmeť.