Výstavba električkovej trate do Petržalky pokračuje, práve budujú obchádzkovú trasu aj mostný objekt

Práce na predĺžení električkovej trate do bratislavskej Petržalky pokračujú. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v týchto dňoch budujú obchádzkovú trasu aj jeden z mostných objektov.

„Na križovatke Jantárovej a Rusovskej cesty, za zastávkou Jungmannova, budujeme tzv. bypass, čiže obchádzkovú trasu, na ktorú bude odklonená doprava počas výstavby nového mosta cez Chorvátske rameno pre električky,“ vysvetľuje magistrát s tým, že už teraz budujú základy tohto mosta a pracujú na výstavbe križovatky.

Práce na električkovej trati

V rámci prác na električkovej trati zhotoviteľ začína tiež s násypom spodku samotného telesa električkovej trate. „Zároveň tu realizujú prekládku jedného z najväčších telekomunikačných uzlov na Slovensku,“ priblížilo mesto.

Neďaleko Námestia Jána Pavla II., pri Kostole sv. rodiny, zhotoviteľ buduje ďalší mostný objekt pre električku a realizuje tu aj veľkú prekládku inžinierskych sietí.

Na budúcom obratisku električiek pokračujú búracie práce na depe Janíkov dvor. „Materiál zhotoviteľ zrecykluje a využije na stavbe v budúcnosti,“ doplnilo mesto.

Obnovenie po prestávke

Práce na predĺžení električkovej trate do Petržalky po niekoľkomesačnej prestávke obnovili v polovici augusta. Pokračovanie prác umožnil podpis dodatku zmluvy medzi hlavným mesto a zhotoviteľom, ktorý hovorí o úprave cien materiálu v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie.

Jeho podstatou je možnosť zmeny cien vysúťažených verejných zákaziek z dôvodu pretrvávajúcej vysokej inflácie a značného zdražovania stavebných materiálov. Dodatok zmluvy tak po novom pri tomto projekte počíta aj s priebežnou cenotvorbou v reálnom čase.

Zastávky aj mosty

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, celková zmluvná hodnota zákazky je takmer 74,6 mil. eur bez DPH.

Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.