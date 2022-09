Výstavba prvej etapy obchvatu Prešova napreduje podľa plánov, diaľničiari by úsek mohli sprevádzkovať už v lete 2023

Výstavba prvej etapy severného obchvatu mesta Prešov na rýchlostnej ceste R4 pokračuje podľa harmonogramu. V prípade, že sa na stavbe nevyskytnú neočakávané okolnosti, termín odovzdania do užívania je stanovený na 31. júla 2023.

Uviedli to na pondeľňajšom brífingu štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko.

Výstavba napreduje podľa plánov

„Dodržiavame termíny výstavby. Zhotoviteľ si plní svoje povinnosti načas. Ukončili sme míľniky v čase tak, ako boli dohodnuté. V tuneli sa už robí vozovková časť, takže nemôžem nič iné povedať, len spokojnosť s týmto dielom,“ skonštatoval Jacko.

Zároveň uviedol, že vzhľadom na navyšovanie cien stavebných materiálov a energií sa bude upravovať zmluvná cena vo výške 143 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

„Čo sa týka nárokov zhotoviteľa na navýšenie finančných prostriedkov, všetko je to riešené. Na budúci týždeň by mali byť uzavreté posledné dohody o valorizácii týchto nárokov a keď to vyjde ako metodický pokyn, určite to budeme musieť rešpektovať,“ skonštatoval riaditeľ NDS s tým, že presnú sumu navýšenia budú poznať až po konečnom stanovení vzorca. Navýšenie bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Cestné spojenie Via Carpatia

„Táto stavba je jedna z tých úspešnejších stavieb. Možno skoro bezproblémová zo stavebného hľadiska. Chceme, aby si aj R4-ka celkovo zachovala takýto ráz. Je strategická aj z bezpečnostného hľadiska, prináša život do regiónu,“ skonštatoval štátny tajomník Kmeť, ktorý minulý týždeň absolvoval stretnutie medzi ministerstvami dopravy Poľskej a Slovenskej republiky, ktorého hlavnou témou bola práve výstavba R4 ako súčasť cestného spojenia Via Carpatia.

Ako dodal Kmeť, práve výstavba tohto spojenia na slovenskom území bola po posúdení ministerstvom dopravy označená ako najvhodnejšia spomedzi všetkých zamýšľaných PPP projektov.

Dodal, že NDS získala v spolupráci s poľskou národnou diaľničnou spoločnosťou na štúdiu realizovateľnosti tejto stavby pol milióna eur z bruselských fondov. Štúdia bude vypísaná do konca septembra tohto roka.

„Pripravujeme projektový zámer, ktorý by mal byť pripravený do konca roka. Potom ho budeme posudzovať s ministrom financií a do konca roka 2024 by sa mohla vypísať súťaž na koncesionára, ktorý túto stavbu postaví,“ uviedol Kmeť s tým, že pôjde o jeden celok od Kapušian až po štátnu hranicu s Poľskom v plnom profile.

Výstavba druhej etapy obchvatu

NDS zároveň štvrtýkrát posunula termín na predkladanie ponúk na práce na druhej etape severného obchvatu Prešove, ktorý je aktuálne vyhlásený do 25. októbra.

Ako informoval Jacko, dôvodom aktuálneho predĺženia lehoty na ponuky v tendri je začiatok odvolacieho konania proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ten začiatkom septembra zamietol námietky navrhovateľa proti podmienkam v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Zaoberať sa ním bude Rada ÚVO ako odvolací orgán úradu.

„My sme už dali k tomu naše stanovisko. Teraz, kým začne konať rada úradu, bude mať na to 45 dní. Keď si bude musieť prizvať odborníka v danej oblasti, tak tam je ďalších 35 dní, čiže dokopy 80 dní. Je možné, že termín na predkladanie ponúk znovu posunieme,“ avizoval Jacko.