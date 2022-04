Výstavba R4 na východe má byť prioritou, časti úsekov Via Carpatia sú v niektorých krajinách vystavané

Výstavba rýchlostnej cesty R4 na východe Slovenska by mala byť prioritou v súvislosti s plánovaným medzinárodným prepojením Via Carpatia. Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť to považuje za dôležité.

Významný európsky koridor

„Preto pre túto trasu hľadáme všetky možné formy realizácie a financovania. Pracujeme na projektovom zámere financovania cez PPP,“ informoval na sociálnej sieti štátny tajomník. Podľa neho niektoré krajiny, cez ktoré má Via Carpatia viesť, napríklad Maďarsko a Grécko, majú už vystavané časti svojich úsekov, iné na prácach finišujú.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal(nom. Sme rodina) a rezortný štátny tajomník sa v piatok stretli s poľským ministrom infraštruktúry Andrzejom Adamczykom v rámci spoločného rokovania vlád Slovenska a Poľska vo Vyšných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa. „Najdôležitejšou témou rokovaní bola revízia trate Via Carpatia. Ide o časť siete TEN-T, ktorá spája litovské mesto Klaipeda, pokračuje cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do gréckeho Solúnu. Ide o významný európsky koridor, ktorého význam si uvedomuje aj poľská strana,“ uviedol Kmeť.

Rokovania o kysuckej diaľnici

Na Slovensku ide o už prevádzkované úseky východnej časti diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami a plánované úseky rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom. Jeden úsek R4 na slovenskom území je už v prevádzke medzi Košicami a hranicou s Maďarskom. „S Via Carpatia úzko súvisí aj vytvorenie rovnakého železničného koridoru spájajúceho Baltské, Čierne a Egejské more. V prípade nášho železničného spojenia s Poľskou republikou pôjde o existujúci hraničný priechod Plaveč – Muszyna,“ priblížil Kmeť, s čím podľa neho súvisí aj modernizácia železničných tratí.

Predmetom rokovaní bola aj situácia s prípravou výstavby kysuckej diaľnice D3, zvýšenie počtu hraničných priechodov medzi Slovenskom a Poľskom, ako aj využitie poľských námorných prístavov pre vzájomnú nákladnú dopravu. „S našimi poľskými kolegami sme sa dohodli, že v máji pripravíme ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať v okrese Stará Ľubovňa,“ dodal štátny tajomník.