Výstavba severného obchvatu Prešova napreduje podľa plánov, tvrdia diaľničiari

Práce na výstavbe severného obchvatu Prešova, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4, napredujú podľa harmonogramu. Už počas tohto víkendu dokončí Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kompletné sekundárne ostenie tunela Bikoš. Práce pokračujú aj na mostoch.

Ako pripomenula hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, v januári najskôr dokončili sekundárne ostenie v západnej rúre tunela Bikoš a v priebehu nasledujúcich dní bude dokončený sekundár aj vo východnej rúre.

V západnej rúre tunela aktuálne robia stavebníci štrbinové žľaby a pracujú na položení obrubníkov a realizácii kábelovodov. V lete tohto roka začnú s montážou tunelovej technológie a následne príde na rad vozovka v tuneli.

Cestný tunel Bikoš bude dvojrúrový s dĺžkou 1 150 metrov a jednosmernou premávkou. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia slúžiace ako chránené únikové cesty.

V každej tunelovej rúre bude sedem protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, sedem SOS kabín a jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. Súčasťou tunela bude aj zariadenie pre rozpoznanie ADR kódu na autách prepravujúcich nebezpečné látky.

Okrem tunela pracuje NDS aj na vonkajších objektoch. Budujú násypy a ukladajú konštrukčné vrstvy vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši. Taktiež budujú nové koryto potoka Dzikov.

„Na moste pred tunelom Bikoš z južnej strany presúvame skruže na ľavý most, pravý most je už kompletne zabetónovaný,“ spresnila Žgravčáková.

Na moste ponad cestu I/68 je dokončená betonáž a prebiehajú práce na realizácii kamennej dlažby pod mostom, debnenie a betonáž koncových priečnikov a záverných múrikov. Na mostoch nad vetvami severnej križovatky R4 pracujú na debnení, armovaní a izolácii pod rímsami.

Trasa prvej etapy R4 dlhá 4,3 kilometra, ktorej súčasťou je aj tunel Bikoš, je vo výstavbe od roku 2019. Združenie stavebných spoločností Váhostav – SK, a.s., (vedúci člen) a TuCon, a.s. ju realizuje za zmluvnú cenu 143 miliónov eur bez DPH. Severný obchvat Prešova, ktorý ušetrí približne desať minút cesty, plánujú odovzdať motoristom do užívania v lete 2023.