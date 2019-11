Výstavbu obchvatu Šale brzdia podľa ministra Érseka obštrukcie firiem

Výstavbu obchvatu Šale brzdia podľa ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka obštrukcie firiem, ktoré sa zúčastnili na verejnom obstarávaní. Ich správanie a vzájomné napádanie predstavujú podľa jeho slov obrovský problém.

Pôvodne bolo pritom záujemcov o výstavbu obchvatu sedem, ostali traja. „Z našej strany je všetko hotové a pripravené. Tie obštrukcie sú ale neskutočné,“ vyhlásil minister počas návštevy Šale. Podľa jeho slov by bol veľmi rád, keby mohol do Šale prísť o dva, tri roky a obchvat by už bol hotový.

Zmeny lehoty na predkladanie ponúk

Verejná súťaž na výstavbu obchvatu Šale na ceste prvej triedy I/75 za predpokladanú cenu 60,32 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty sa predlžuje už dlho.

Slovenská správa ciest (SSC) niekoľkokrát zmenila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Zároveň upravila viaceré podmienky účasti uchádzačov v prípade technickej a odbornej spôsobilosti. Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok jedného zo záujemcov proti podmienkam obstarávateľa potrebných na vypracovanie ponuky zároveň nariadil SSC odstrániť protiprávny stav.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR po vyhlásení tendra na výstavbu obchvatu Šale v apríli predpokladalo, že práce by sa mali začať ešte v tomto roku. Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší na ceste I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky.

Dva varianty obchvatu

Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný, pričom oba sú podľa rezortu dopravy uskutočniteľné.

Ministerstvo dopravy odporúčalo Slovenskej správe ciest pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy.

Štátni cestári plánujú výstavbu obchvatu Šale na 1 096 dní, teda tri roky, a na jej financovanie chcú využiť aj prostriedky Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Podmienkou využitia európskych zdrojov v súčasnom programovom období je dokončenie stavby do konca roka 2023.

Obchvat je navrhnutý v dĺžke 11,8 kilometra v kategórii C so šírkou 11,5 metra a rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku bude trinásť mostov, vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov.