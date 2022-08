Wizz Air Abu Dhabi obnoví lety do Ruska, chce uspokojiť dopyt zo strany cestujúcich

Keďže invázia Ruska na Ukrajinu trvá už takmer šesť mesiacov, krajina zostáva v medzinárodnej izolácii. Avšak letecká spoločnosť Wizz Air Abu Dhabi sa rozhodla obnoviť lety do Ruska. Prepravca oznámil, že od 3. októbra obnoví lety z Abú Zabí do Moskvy. Informuje o tom portál cnn.com.

Hovorca prepravcu Wizz Air vo vyhlásení uviedol: „Wizz Air Abu Dhabi je národným prepravcom SAE, ktorý pôsobí v súlade s národnými pravidlami a politikou SAE. Letecká firma obnovuje lety do Moskvy, aby uspokojila dopyt po cestovaní zo strany pasažierov, ktorí si želajú letieť do Ruska z hlavného mesta SAE. Všetky národné prepravné spoločnosti SAE v súčasnosti prevádzkujú priame lety do Ruska.“

Hovorca však dodal, že Wizz Air Hungary a Wizz Air UK teraz lety do Ruska neprevádzkujú.