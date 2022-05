Z Austrálie začnú lietať priame linky do Londýna či New Yorku, cestujúci strávia na palube takmer celý jedeň deň

Austrálska letecká spoločnosť Qantas ohlásila plány na prevádzkovanie non-stop liniek do Londýna a New Yorku od roku 2025. Austrálsky národný prepravca uviedol, že objednal novú flotilu lietadiel Airbus A350-1000, ktoré sú schopné bez prestávky doletieť do akéhokoľvek mesta vo svete.

Pandémia aerolíniám skrížila plány

Prvé lety zo Sydney odštartujú koncom roku 2025 a let potrvá zhruba 20 hodín. Informuje o tom portál bbc.com. Na pláne non-stop letov do Londýna a New Yorku Qantas pracuje zhruba päť rokov, ale jeho realizáciu zabrzdila pandémia ochorenia COVID-19.

V roku 2018 firma začala ponúkať priame 17-hodinové lety medzi Londýnom a Perthom v Západnej Austrálii a v roku 2019 uskutočnila sériu skúšobných letov z austrálskeho východného pobrežia do Veľkej Británie a New Yorku.

Airbus prepraví viac ako 200 cestujúcich

Novú flotilu dvanástich Airbusov začnú Qantasu dodávať v roku 2025 a plnenie objednávky majú dokončiť do roku 2028. Každé lietadlo bude schopné prepraviť 238 pasažierov.

V súčasnosti Qantas prevádzkuje priame lety medzi Veľkou Britániou a Austráliou strojmi Boeing 787, ktoré spájajú londýnske letisko Heathrow s mestom Darwin v austrálskom Severnom teritóriu. Cesta z Austrálie trvá 17 hodín a spiatočná cesta približne 16 hodín.