Z Bratislavy meškajú najčastejšie lety do Paríža či Londýna, cestujúci majú nárok na odškodné

Cestujúci z Bratislavy najčastejšie reklamujú meškajúce lety do Paríža, Londýna a Madridu. Dôvodom je veľký počet operátorov aj samotných letov, vyplýva to z údajov spoločnosti Click2Claim.

Pre zhustenie letiskových kapacít sa tiež zvyšuje počet krátkych meškaní a vplyv na plynulosť leteckej dopravy má tiež uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX pred hlavnou letnou sezónou.

Narastajúci počet meškaní

Meškajúce či zrušené lety v minulom roku reklamovalo u uvedenej firmy viac než 27-tisíc cestujúcich, čo bolo medziročne viac o tretinu. „Hlavným dôvodom zvýšeného záujmu je narastajúci počet meškaní, ale tiež vedomosť o tom, že je možné žiadať kompenzáciu u leteckých spoločností,“ povedal riaditeľ Click2Claim František Herynk.

Narastá tiež počet letov s meškaním niekoľko desiatok minút. To je podľa spoločnosti dôsledok celkového zvýšenia letových operácií a je s tým potrebné počítať pri plánovaní nadväzujúcich letov, keďže práve pri nich vznikajú ďalšie problémy.

„Percento zmeškania nadväzujúcich letov, s ktorými sa na nás cestujúci obracajú, v našich štatistikách narastá. Cestujúci sa tak môžu dostať do naozaj nepríjemných situácií,“ upozornil Herynk. Naviac sa dá predpokladať, že problémov počas hlavnej letnej sezóny bude pribúdať aj pre uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX, ktoré musia byť nahradené inými strojmi.

Cestujúci si odškodné spätne nenárokujú často

Pri meškaní letu do troch hodín musí dopravca podľa nariadenia Európskeho parlamentu z roku 2004 cestujúcim na vlastné náklady zaistiť občerstvenie a v prípade nutnosti aj ubytovanie. Ak let mešká dlhšie než tri hodiny a dôvodom nie sú tzv. mimoriadne okolnosti, napríklad štrajk, potom má cestujúci nárok na paušálnu náhradu škody vo výške 250 eur pri dĺžke letu do 1 500 kilometrov, 400 eur do 3 500 km a 600 eur pri vzdialenosti nad 3 500 kilometrov.

Cestujúci má v prvom prípade nárok aj na občerstvenie a refundáciu letenky, v druhom i na ubytovanie a dopravu do cieľovej destinácie a v treťom na telefóny a internet. Nárok na kompenzáciu je i v prípade zrušenia letu do štrnásť dní pred odletom, či odopretia nástupu do lietadla, zníženia prepravnej triedy a aktuálne aj za zmeškanie nadväzného letu. Nárok na meškajúci let možno uplatniť až 24 mesiacov spätne.

Cestujúci si odškodné spätne nenárokujú často z obavy, že letecká spoločnosť ich odbije. „Právo na kompenzáciu je zaručené v rámci direktívy Európskej únie, ktorou sa musia riadiť všetky letecké spoločnosti na území Európy. To sa vzťahuje nielen na pravidelnú leteckú dopravu, ale aj na charterových a nízkonákladových leteckých dopravcov,“ priblížil Herynk.