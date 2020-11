Z Bratislavy sa bude lietať do egyptskej Hurghady, prepravu zabezpečí Air Cairo

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika sa bude lietať do egyptskej Hurghady. Pravidelné lety leteckej spoločnosti Air Cairo do Hurghady v Egypte sú plánované od 18. decembra 2020 do 26. marca 2021 s frekvenciou 1 x týždenne, každý piatok.

Informovala o tom Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava.

Bezvízový vstup

„Letenky na priame lety z Bratislavy do dovolenkového letoviska Hurghada v Egypte si môžu záujemcovia rezervovať priamo cez rezervačný formulár na webovej stránke www.aircairo.sk,“ informovala Monika Balogová v zastúpení dopravcu Air Cairo.

Cestujúci do gubernií Južný Sinaj, Červené more, Luxor a Asuán sú oslobodení od poplatkov za vydávanie turistických víz do 30. apríla 2021.

Aj pre dovolenkárov v Hurghade tak platí bezvízový vstup do krajiny, ak sa preukážu hotelovým voucherom.

Test je podmienkou

Od septembra je podmienkou vstupu do Egypta pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov.

Test je možné absolvovať aj priamo na letisku po prílete do Hurghady (je potrebná fotokópia pasu) a následne zotrvať v karanténe v hoteli do doby obdržania negatívneho výsledku testu, ktorý by mal byť známy maximálne do 48 hodín.