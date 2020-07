Z Bratislavy už odletíte aj do Malagy, pravidelné linky plánuje obnoviť tiež Smartwings

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má opäť letecké spojenie s Malagou na juhu Španielska. Pravidelnú linku obnovila v piatok ráno nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair.

Ten istý dopravca začne v sobotu lietať z hlavného mesta Slovenska aj do Alghera na talianskom ostrove Sardínia. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, lety zo Španielska a Talianska sú povolené od začiatku tohto týždňa po zlepšení situácie v súvislosti s koronavírusom.

Obnovili deväť liniek

Ryanair od 4. do 8. júla postupne obnovil pravidelné linky z Bratislavy už do bulharského Burgasu, cyperského Pafosu, gréckeho Solúna a na ostrov Korfu, ako aj do letoviska Palma de Mallorca na španielskom ostrove Malorka a tiež do írskeho Dublinu.

Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air obnovila pravidelnú linku z Bratislavy zatiaľ do bulharskej metropoly Sofia od 15. júna. Bratislava má tak aktuálne spolu s linkou na Sardíniu deväť obnovených pravidelných leteckých spojení.

Lietať začne aj Smartwings

„Od konca júla by mali z Letiska M. R. Štefánika pribudnúť aj pravidelné lety spoločnosti Smartwings na Rodos, Krétu (Heraklion) a Zakyntos, či do Larnaky, ktoré využívajú aj cestovné kancelárie pre dovolenkárov,“ uviedla Ševčíková.

Lety ruského dopravcu Pobeda na pravidelnej linke do Moskvy a späť sú v letovom poriadku plánované od augusta, flydubai má naplánované lety do Dubaja od septembra.

„Lety budú realizované v prípade umožnenia letov a otvorenia hraníc medzi jednotlivými štátmi. Dopravca Wizz Air plánuje v prípade povolenia letov lietať z Bratislavy na Ukrajinu (Kyjev, Odesa, Ľvov), do Severného Macedónska (Skopje), do Londýna či do ruského Petrohradu a z neho,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.